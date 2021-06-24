В мультимедийном центре «Россия – моя история» откроется выставка «Петербург дипломатический»

25 июня в 16.00 в Историческом парке «Россия – моя история» откроется выставка «Петербург дипломатический», приуроченная к 30-летнему юбилею Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.

Всем известно, что наш город был задуман как «окно в Европу», широко открытое для контактов с другими странами. Выставка показывает непрерывное развитие Санкт-Петербурга как дипломатического центра России. Особое внимание уделено сотрудничеству с зарубежными партнерами за последние 30 лет: именно в этот период северная столица превратилась в современный мегаполис, принимающий международные форумы, фестивали, спортивные соревнования, являющийся площадкой для культурного, научного и образовательного взаимодействия.

Задача экспозиции – показать, как международные отношения отражались на развитии Санкт-Петербурга. Выставка станет частью постоянной экспозиции «Санкт-Петербург. История развития». Посетители смогут проследить, как связи с зарубежными странами влияют на развитие города, инфраструктуру и жизнь горожан.

Посетители познакомятся с восемьюстами иллюстрированными сюжетами, рассказывающими о знаменитых иностранцах в нашем городе и о дружественных связях, выстраивавшихся между Петербургом и другими странами. Современные мультимедийные экраны предоставляют уникальную возможность ознакомиться с такими раритетами, как акварели М. Зичи из собрания Эрмитажа, на которых запечатлены дипломатические контакты середины XIX века, а также хранящийся в архиве Комитета по внешним связям «Шотландский альбом», составленный шотландскими женщинами в поддержку ленинградцев и присланный в наш город в начале 1942 года. Отдельный мультимедийный комплекс представит поздравления в адрес Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга от лица генеральных консулов иностранных государств.

Выставка продлится до 27 июля 2021 года.

Вход на выставку по билету в зал «Санкт-Петербург. История развития».