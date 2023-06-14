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Питерец.ру » Культура » Творческие коллективы СПбГМТУ выступят на «Алых парусах»

Творческие коллективы СПбГМТУ выступят на «Алых парусах»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
СПбГМТУ
Творческие коллективы СПбГМТУ выступят на «Алых парусах»

Впервые сразу два коллектива Корабелки примут участие в празднике выпускников.

Танцевальный коллектив БИТ.com и команда по чирлидингу Calipso прошли кастинг на участие в молодежном блоке главного выпускного страны. В праздничную ночь на Дворцовой площади чирлидеры окунут зрителей в школьную атмосферу со своим шоу «Школа», а танцоры расскажут о любви сразу в двух номерах - «Мое сердце» и «Любовь».

Впереди у ребят неделя репетиций и генеральная репетиция на Дворцовой. Праздник выпускников «Алые паруса» пройдёт в Петербурге в ночь с 24 на 25 июня.

Источник: СПбГМТУ
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