Выставка «Мариуполь. Хроники возрождения»

Депутаты Константин Чебыкин и Юрий Гладунов приняли участие в открытии выставки «Мариуполь. Хроники возрождения» в культурном центре «Невский ART» Центральной городской публичной библиотеки им. В.В.Маяковского. Экспозиция приурочена к годовщине подписания побратимского соглашения между Санкт-Петербургом и Мариуполем. В ней представлены кино- и фотодокументы, рассказывающие об истории города на Азовском море в 20 и 21 веках, о его восстановлении после Великой Отечественной войны и освобождении от неонацистов.

– Я неоднократно бывал в городе после его возвращения в Россию. Могу сказать, что для его жителей ближе, чем ленинградцы, людей нет. На выставке представлены фотографии 1943 года – разрушенного Мариуполя. Когда мы там оказались прошлой осенью, то фотографии были похожие. Поэтому всё это надо показывать, особенно молодёжи, через какие боль и утраты прошли люди, чтобы прийти в Россию. Это память о тех, кто не вернулся с полей сражений, о чёрных страницах истории Мариуполя, – сказал Константин Чебыкин.

Организаторами выставки выступили Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, ЦГПБ им. В.В.Маяковского, Российский государственный архив кинофотодокументов. Мариуполь наших дней в работах, представленных в экспозиции, отразил фотокорреспондент Сергей Венявский. Он год прожил в городе, создавая летопись его возрождения.