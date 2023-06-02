Выставка «Мариуполь. Хроники возрождения»

Депутаты Константин Чебыкин и Юрий Гладунов приняли участие в открытии выставки «Мариуполь. Хроники возрождения» в культурном центре «Невский ART» Центральной городской публичной библиотеки им. В.В.Маяковского. Экспозиция приурочена к годовщине подписания побратимского соглашения между Санкт-Петербургом и Мариуполем. В ней представлены кино- и фотодокументы, рассказывающие об истории города на Азовском море в 20 и 21 веках, о его восстановлении после Великой Отечественной войны и освобождении от неонацистов.
Организаторами выставки выступили Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, ЦГПБ им. В.В.Маяковского, Российский государственный архив кинофотодокументов. Мариуполь наших дней в работах, представленных в экспозиции, отразил фотокорреспондент Сергей Венявский. Он год прожил в городе, создавая летопись его возрождения.