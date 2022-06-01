Выставка Алексея Сильникова «Волшебный Петербург»

Выставка художественных фотографий Алексея Сильникова пройдет с 1 по 14 июня в отделе библиотеки имени В.В. Маяковского по адресу Санкт-Петербург, Невский пр., 20

В рамках выставки представлены работы художника из серии «Волшебный Петербург», передающие необыкновенную магию нашего города, его красоту и величие. Собранные в одном пространстве фотографии Алексея Сильникова будто протягивают своеобразную нить Ариадны между прошлым, настоящим и будущим, связавшую разные культурные и эстетические традиции в одно нерасторжимое целое.

К открытию выставки «Волшебный Петербург» приурочена презентация одноименного художественно-поэтического альбома. Его печатная форма дополнена видео аудио версией, позволяющей увидеть в удобном формате каждую страницу и услышать сопутствующие поэтические строки во вдохновенном исполнение народного артиста РФ Николая Бурова.

Выставка начнет работу 1 июня.

Официальное открытие состоится 3 июня в 16:00.