С Московских триумфальных ворот демонтированы восемь акротериев в виде композиций из военной арматуры

Фигуры находятся на карнизе и состоят из соединённых между собой медных античных доспехов, щитов, копий, флагов и штандартов. Каждый акротерий достигает в высоту 5,5 метров и весит порядка 2 тонн.

Работы проводятся за счёт городского бюджета по программе КГИОП.

Все съёмные детали: 30 фигур крылатых гениев с гербами, военные арматуры, бронзовые буквы и знаки будут реставрироваться в условиях мастерской. Реставрация колонн и кровли будет производиться по месту.

Завершить работы и снять леса планируется в 2024 году.