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Питерец.ру » Культура » С Московских триумфальных ворот демонтированы восемь акротериев в виде композиций из военной арматуры

С Московских триумфальных ворот демонтированы восемь акротериев в виде композиций из военной арматуры

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
kgiop.gov.spb.ru
С Московских триумфальных ворот демонтированы восемь акротериев в виде композиций из военной арматуры

Фигуры находятся на карнизе и состоят из соединённых между собой медных античных доспехов, щитов, копий, флагов и штандартов. Каждый акротерий достигает в высоту 5,5 метров и весит порядка 2 тонн.

Работы проводятся за счёт городского бюджета по программе КГИОП.

Все съёмные детали: 30 фигур крылатых гениев с гербами, военные арматуры, бронзовые буквы и знаки будут реставрироваться в условиях мастерской. Реставрация колонн и кровли будет производиться по месту.

Завершить работы и снять леса планируется в 2024 году.

Источник: Комитет по охране памятников культуры
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