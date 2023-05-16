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Питерец.ру » Культура » В Петербурге приведут в порядок дворовые флигели в доме-памятнике на улице Марата

В Петербурге приведут в порядок дворовые флигели в доме-памятнике на улице Марата

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
kgiop.gov.spb.ru
По программе КГИОП будут восстановлены исторические кованые балконы дома Торгово-промышленного товарищества Бажанова и Чувалдиной на Марата, 72

До конца следующего года в Петербурге приведут в порядок дворовые флигели дома 72 по улице Марата, «Дом Торгово-промышленного товарищества Бажанова Ф.Г. и Чувалдиной А.П. с дворовыми флигелями» - памятник федерального значения. Работы затронут исторические кованые балконы.

Реставрация дворовых фасадов (второй этап) проводится по программе КГИОП за счет бюджета Санкт‑Петербурга по заказу СПб ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры».

Первый этап работ проводился также по программе КГИОП в 2010-2013 гг.: был отреставрирован лицевой фасад, фасады первого двора и часть фасадов второго двора.

Аварийные балконы тогда в целях безопасности были демонтированы. Однако в результате изменения Жилищного кодекса Российской Федерации с 2014 года КГИОП утратил возможность финансирования реставрации фасадов многоквартирных домов.

После изменений в законодательстве и утверждения Правительством Санкт‑Петербурга специальной программы реставрации фасадов, в 2022 году КГИОП смог вернуться на объект, чтобы завершить реставрацию фасадов второго и третьего дворов с воссозданием утраченных элементов декора.

Во втором дворе 12 исторических балконов, в третьем – 11. Они были изготовлены в начале XX века на заводе «Карл Винклер».

В третьем дворе один балкон утрачен полностью и будет восстановлен, ещё один будет ремонтироваться по месту, без демонтажа. Реставрация остальных 21 балконов второго и третьего дворов с воссозданием утрат сейчас происходит в мастерских.

Балконы отличаются по размеру и конфигурации. Сохранились все образцы элементов исторического кованого декора. Вертикальные прутья балконных ограждений выполнены в виде цветочных стеблей с бутонами и цветами.

Реставрация дворовых фасадов завершится в 2024 году.

Здание на Николаевской улице (ныне – Марата) для Торгово-промышленного Товарищества Филадельфа Геннадьевича Бажанова и Анны Петровны Чувалдиной было завершено в 1909 году.

Основным родом деятельности Товарищества была торговля мануфактурными товарами в Петербурге.

Новое здание включало в себя квартиру Ф.Г. Бажанова, помещения для нужд правления Товарищества с кладовыми для товаров и «несгораемой комнатой» для хранения ценностей, помещения для учеников и артельщиков. Остальная часть здания отводилась под квартиры служащих Товарищества.

Архитектор Павел Федотович Алёшин тщательно прорабатывал каждый элемент архитектурного убранства.

К строительству здания были привлечены почти все ведущие городские предприятия, специализировавшиеся на разных видах строительных, отделочных и инженерных работ.

В оформлении квартиры Ф.Г. Бажанова и общественных пространств принимали участие художники Николай Константинович Рерих и Михаил Александрович Врубель.

Напомним, что реставрация фасадов первых 35 многоквартирных домов-памятников по программе КГИОП началась в 2022 году. В 2023 году будут продолжены работы на 33 объектах программы, начавшиеся в 2022 году, и начнутся работы ещё на 11.

Источник: КГИОП
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