По программе КГИОП и за счет средств бюджета города началась реставрация Московских триумфальных ворот. Они давно стали визитной карточкой Петербурга для всех, кто въезжает в город со стороны столицы России. Предыдущие работы на объекте проводились двадцать лет назад - к 300-летию города.

«Символично, что реставрацию одного из самых известных памятников России мы начинаем в год, когда нашему городу исполнится 320 лет. Триумфальные ворота – знаковый монумент. Он посвящён победам русских войск в войнах с Персией, Турцией и Польшей. Наш долг сохранить этот шедевр архитектуры, созданный гениальными зодчими и скульпторами в память о славных делах наших предшественников», - сказал губернатор Александр Беглов.

Ворота исторически находятся в одном из самых оживлённых мест Московского проспекта. Они испытывают постоянные вибрации из-за интенсивного движения транспорта и подвергаются агрессивному воздействию окружающей среды. Именно поэтому принято решение о проведении реставрации конструкций и декоративных элементов. Все металлические поверхности – чугун, сталь, медь – будут расчищены, отреставрированы и защищены отделочными слоями.

Значимое место в оформлении ворот занимает скульптура. Ее будут реставрировать в условиях мастерской. Это 30 фигур крылатых гениев, губернские гербы и военные арматуры (скульптурные изображения оружия). Все они выполнены в соответствии с эскизами Василия Стасова по моделям, исполненным Борисом Орловским. Он - автор знаменитых памятников фельдмаршалам М.И. Кутузову и М.Б. Барклаю де-Толли перед Казанским собором и статуи ангела на Александровской колонне. Также для работ в условиях мастерской демонтируют бронзовые накладные буквы и знаки посвятительных надписей, отдельные чугунные элементы. Реставрировать остальные части колонны и кровли будут на месте.

Работы предполагается завершить в 2024 году. Завершающим этапом станет восстановление благоустройства, в том числе замена набивного покрытия с организацией водоотведения.