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Питерец.ру » Культура » Александр Беглов открыл XVIII Санкт-Петербургский международный книжный салон, мероприятие также посетили Александр Бельский и Сергей Степашин

Александр Беглов открыл XVIII Санкт-Петербургский международный книжный салон, мероприятие также посетили Александр Бельский и Сергей Степашин

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
book-salon.online
Губернатор Санкт-Петербурга особо отметил некоторых авторов, кого – узнаете из текста новости.

«Кот учёный», являющийся символом петербургского книжного салона, уже прибыл на Дворцовую площадь. Имя этому символу мероприятия огласил председатель профильного комитета городской администрации Владимир Рябовол (альтернативами были «Мурчитай» или «Книголов»).

Открывая книжный салон, который продлится с 18 до 21 мая, губернатор Санк-Петербурга Александр Беглов отдельно выделил нескольких авторов. Он упомянул Анну Долгареву и Анну Ревякину, назвав их «значимыми поэтическими голосами Донбасса», а также обратил особое внимание на презентацию книги Анны Цветковой «Казнённая дважды». Ранее директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич тоже обращал внимание на роман «Казнённая дважды»: речь в нём идет о херсонской девушке, которая в годы Великой Отечественной войны сообщала важные сведения подполью. Малькевич вместе со спикером ЗаКСа Александром Бельским поучаствовали и в работе «Литературной почты».

«Питерец.ру» изучил обширную программу книжного салона: состоятся презентации новой трилогии Дмитрия Конаныхина (автора романа-эпопеи «Деды и прадеды»), редких произведений Сергея Есенина в сборнике «Спаса кроткого печаль», выступление писателя и литературоведа Евгения Водолазкина и многое другое.

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