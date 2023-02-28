Ленобласть модернизирует «Культурную среду»

Дом с «голосами из прошлого», потайной шкаф и образы детства композитора: в мемориальном доме-музее Римского-Корсакова в Тихвине готовится новая постоянная экспозиция с аудиогидом.

«Ремонтно-реставрационные работы в усадьбе, построенной в самом начале XIX века дедом композитора, завершились в 2021 году. Специалисты восстановили интерьеры детской и комнат родителей Николая Андреевича – исторические обои, белый дубовый паркет начала XIX века, печи, лепнину и даже потайную дверь-шкафчик, и оснастили здание современными инженерными системами», — рассказал заместитель председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Открытие экспозиции планируется осенью 2023 года. «Мемориальная анфилада первого этажа музея останется практически без изменений: в отреставрированные помещения вернется фондовая мебель, но добавится аудиосопровождение экспозиции, которое буквально наполнит дом голосами. В каждом зале будут звучать отрывки из семейной переписки Римских-Корсаковых», — поделился Владимир Цой.

В бывшей малой родительской спальне и мезонине третьего этажа разместится экспозиция «Образы детства», где посетители узнают о детстве композитора и традициях времяпрепровождения семьи Римских-Корсаковых.

Стоимость создания новой музейной экспозиции составляет 27,5 млн рублей, из которых 18,4 млн рублей выделены из федерального бюджета в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура», реализуемого по инициативе президента России Владимира Путина.