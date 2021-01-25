Весной в усадебном доме Демидовых начнутся противоаварийные работы

В Парковом агентстве Ленинградской области пояснили, что в рамках противоаварийных работ планируется устройство временной кровли над зданием и бельведером, заполнение дверных и оконных проемов, создание павильона над крыльцом главного входа, ограждений угловых террас и временного ограждения прилегающей территории.

Справка

Усадьба Демидовых в поселке Тайцы Гатчинского района Ленинградской области — памятник культурного наследия федерального значения XVIII века.

В течение долгого времени здание использовалась, как медицинское учреждение: в конце XIX века оно было передано «Обществу русских врачей в Санкт-Петербурге», а в 1920-х годах здесь разместился санаторий для туберкулёзных больных. Во время Великой Отечественной войны в доме находился немецкий госпиталь.

После войны в усадьбе вновь разместились медицинские учреждения: сначала объединенная больница им. Я. М. Свердлова, затем Областная клиническая больница и снова санаторий, закрытый в 1989 году.

В начале 2020 года усадьба Демидовых в поселке Тайцы Гатчинского района Ленинградской области — памятник культурного наследия федерального значения — вошла под управление Паркового агентства Ленинградской области.

После реставрации в усадьбе будет создан выставочно-досуговый центр — здесь появятся экспозиционные площади, будут проводиться выставки, конференции и другие культурные мероприятия.