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Питерец.ру » Культура » Спектакль «Семью восемь»

Спектакль «Семью восемь»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Спектакль «Семью восемь» - первая премьера Театра на Васильевском в этом году

В праздничные дни 7 и 8 марта камерная сцена Театра на Васильевском представит зрителю спектакль «Семью восемь» по пьесе молодого драматурга Дарьи Слюсаренко. Режиссёром постановки выступила Галина Зальцман – лауреат театральных фестивалей «Solo» и «Красноярская весна», участник программы «Золотая Маска Плюс», а также преподаватель актёрского мастерства в ГИТИСе.

Героиня этой пьесы живёт в отчуждении и нелюбви к себе. Отношения в семье травмировали её ещё в раннем возрасте: родители не уделяли ей внимания, а бабушка была домашним тираном. То, что окружало её в детстве, отравило её юность и наложило отпечаток на всю жизнь.

Одна героиня в трёх возрастах – это три отдельных образа в спектакле. На сцене их раскрывают три актрисы, рассказывая о происхождении одной личности. А заслуженная артистка России Татьяна Башлакова исполняет роль бабушки, которая растила внучку в строгости и зачастую в жестокости. Актриса воплотила портрет семейного абьюзера, и он болезненно узнаваем.

Спектакль «Семью восемь» ещё не был показан зрителям, но в Театре на Васильевском у него длинная история. В 2019 году здесь проходила творческая лаборатория Виктора Рыжакова. Режиссёр, руководитель Центра имени Всеволода Мейерхольда, театральный педагог Виктор Рыжаков сейчас возглавляет театр «Современник» в Москве.

Его лаборатория в Театре на Васильевском называлась #ПРОТЕкСТ. Основная её идея состояла в том, чтобы открыть театральному миру новую отечественную драматургию, попытаться найти для неё подходящую сценическую форму и язык. Произведения, выбранные для постановки, затрагивали наиболее острые темы из жизни современного российского общества.

В рамках лаборатории в Театре на Васильевском с пьесами молодых драматургов работали режиссёры-магистранты Центра Мейерхольда и Школы-студии МХАТ. Среди них была и Галина Зальцман. Её режиссёрский эскиз «Семью восемь» высоко оценило жюри лаборатории, а художественный руководитель театра Владимир Словохотов пообещал этому спектаклю место в репертуаре.

Напоминаем, что долгожданная премьера спектакля «Семью восемь» состоится 7 и 8 марта в 19:00 на камерной сцене Театра на Васильевском.

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