Премьера спектакля «Rock-n-roll на закате»

Пятничным вечером 5 февраля на камерной сцене Театра на Васильевском состоится показ премьерного спектакля «Rock-n-roll на закате» по пьесе Михаила Хейфеца.

Двое немолодых людей встретили друг друга на занятиях в любительской студии танцев. Оба они одиноки, неуживчивы и склонны к колкостям. Каждая их встреча – это и урок, и своеобразный поединок, полный споров и комизма. Но какой бы прочной ни казалась стена между ними, они продолжают встречаться, с каждым разом становясь ближе друг другу.

Драматург Михаил Хейфец назвал свою пьесу лирической комедией для двух одиноких танцоров. В танце его герои стремятся жить и чувствовать вопреки тому, что их молодость уже давно прошла. В постановке молодого режиссёра Руслана Нанавы рок-н-ролл – это образ надежды. Наблюдая за дуэтом заслуженных артистов Ольги Красиковой и Михаила Долгинина, можно и вовсе позабыть о теме возраста. Как найти родственную душу? Как приоткрыть свои личные границы? Этими вопросами задаются люди не только в старости.

Спектакль «Rock-n-roll на закате» состоится 5, 16 и 17 февраля на камерной сцене Театра на Васильевском. Начало в 19:00.

Театр просит зрителей приобретать билеты заранее, ведь в связи с пандемией количество посадочных мест в зале уменьшено на 50%.

Кассы театра: 323-02-84, 328-41-08

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Премьера в Театре на Васильевском!

«Rock-n-roll на закате», 16+

Режиссёр – Руслан Нанава

Художник-постановщик – Анастасия Юдина

В ролях: заслуженный артист России Михаил Долгинин, заслуженная артистка России Ольга Красикова