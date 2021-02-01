Премьера спектакля для детей «Чудеса в Тридесятом царстве»

6 февраля в 12:00 на камерной сцене Театра на Васильевском состоится премьерный показ детского спектакля «Чудеса в Тридесятом царстве».

«Чудеса в Тридесятом царстве» - это современная сказка по мотивам сказок народных. Она предлагает детям отправиться вместе с Иваном-Царевичем в далёкое Тридесятое царство, захваченное коварным Чародеем. Вот только злодей не знает: для того, чтобы творить настоящие чудеса, не нужно никаких заклинаний и волшебных книг. Чудеса возникают там, где есть безграничная доброта, дружба и немного смекалки.

Авторы спектакля вдохновлялись не только русским, но и индийским национальным творчеством. Оригинальная музыка, танцы и яркие костюмы погружают зрителей в чарующую восточную сказку. «В моём детстве в кинотеатрах часто показывали индийские фильмы с хорошей режиссурой и танцами, например, «Рам и Шиам», «Зита и Гита». Мне захотелось снова вывести их на сцену, чтобы поделиться этим чудом с нашими детьми», - рассказал режиссёр Вадим Романов.

Этот спектакль очарует и детей, и их родителей. Убедиться в этом всей семьёй можно 6 февраля на камерной сцене Театра на Васильевском (Малый пр. В.О., 49).

Внимание! Количество посадочных мест в зале уменьшено на 50%. Пожалуйста, приобретайте билеты заранее через театральные кассы или на сайте: http://www.teatrvo.ru/kupit_bilety

Кассы театра: 323-02-84, 328-41-08

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Премьера для детей в Театре на Васильевском!

«Чудеса в Тридесятом царстве», 6+

Режиссёр, художник-постановщик – Вадим Романов

Композитор – Дмитрий Уханев

В ролях: Александр Бобровский, Алексей Лудинов, Надежда Георгиева, Татьяна Мишина, Евгений Исаев, Вадим Сердюков, Алина Мурзагалиева, Евгения Рябова.