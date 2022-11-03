В Санкт-Петербурге состоялся показ просветительского спектакля «Трудный экзамен» Российского общества «Знание»

2 ноября на Новой сцене Александринского театра состоялся показ спектакля «Трудный экзамен» Российского общества «Знание». Он поставлен по просветительской пьесе, которая победила в конкурсе «Знание.Театр». Показ стал одним из главных мероприятий одноименного театрального фестиваля, который проходит в Санкт-Петербурге со 2 по 4 ноября.

Перед началом спектакля с приветственной речью выступил первый заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко. Были также зачитаны официальные обращения от Администрации Санкт-Петербурга.

«Просвещение через театр – это очень амбициозная задача, и я хочу поблагодарить всех тех, кто принимал и принимает участие в нашем проекте. «Знание.Театр» – это новый для Российского общества «Знание» формат, который, как мне кажется, уже успел доказать главное: театр объединяет. Театр открыт и доступен каждому творцу и каждому зрителю, независимо от его возрасти или профессии. И драматурги, которые присылали нам на конкурс свои пьесы, и школьники и студенты, которые будут участвовать в конкурсе постановок – они все становятся частью высокого искусства театра, и это наше общее, совместное достижение», – рассказал первый заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко.

Показ спектакля «Трудный экзамен» (12+) стал центральным событием театрального фестиваля «Знание.Театр», который проходит в Санкт-Петербурге со 2 по 4 ноября. Он поставлен профессиональной труппой под руководством режиссера, лауреата премии «Золотая маска» Юрия Квятковского по пьесе драматурга-дебютанта из Астрахани Гульнары Искалиевой, победившей во Всероссийском конкурсе просветительских произведений для молодежи «Знание.Театр». В спектакле задействованы актер, шоумен и телеведущий Михаил Башкатов и актриса, лауреат премии «Ника» Дарья Екамасова. Пьеса на примере истории подростка показывает, что в каждом человеке есть множество талантов — надо только найти свою сильную сторону и развивать ее. Это всегда непростая задача и для многих даже «трудный экзамен», через который и лежит путь к успеху. Премьера спектакля состоялась 2 сентября в Москве в Российском академическом Молодежном театре.

В рамках фестиваля «Знание.Театр» в Санкт-Петербурге жителей и гостей города ждет еще много интересных мероприятий. Фестиваль продолжится 3 ноября лекцией члена экспертного совета проекта «Знание.Театр», поэта, драматурга и сценариста, лауреата литературных премий Елены Исаевой под названием «Современная драматургия. Вопросы и ответы». На лекции эксперт расскажет о лучших пьесах, написанных на русском языке за последние 30 лет, обсудит со слушателями темы, идеи и сюжеты, которые волнуют современных драматургов, а также рассмотрит соотношение художественного и документального в их пьесах. В ходе лекции слушатели смогут узнать, как меняется форма новой драмы.

Также 3 ноября состоится встреча с актрисой Российского академического Молодежного театра, лауреатом Премии Правительства РФ Нелли Уваровой. На встрече Нелли Уварова поговорит со слушателями о мифах и реалиях, особенностях, секретах подготовки и первых шагах в актерской профессии.

«Этот многогранный проект стал площадкой для смелых экспериментов и поисков в области современной драматургии. Уверен, насыщенная фестивальная программа привлечет к творческой дискуссии как профессионалов, так и юных любителей театрального искусства. Встречи, мастер-классы и спектакль, несомненно, порадуют всех, кто по-настоящему любит театр», — подчеркнул в своей приветственной речи председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин.

4 ноября в рамках фестиваля «Знание.Театр» пройдут еще три интересных мероприятия. Откроет новый фестивальный день встреча с режиссером, художественным руководителем театра «Практика», профессором, зав. кафедрой сценической речи и вокала Школы-студии (института) имени Вл.И. Немировича-Данченко, заслуженной артисткой РФ, Мариной Брусникиной. На встрече она расскажет про важность возможностей ранней профориентации, поговорит со слушателями о театре и литературе, а также о системе обучения в театральном вузе. Далее с лекцией «Отклик на спектакль: трудности его выговаривания» выступит театровед, театральный критик и член экспертного совета проекта «Знание.Театр» Лидия Тильга. Предметом ее лекции станет шаг к ребенку в спектаклях А.Эфроса, С.Женовача, А.Крикливого, Д.Крымова, Ю.Бутусова.

Завершится фестиваль лекцией режиссера проекта «Знание.Театр», лауреата премии «Золотая маска», преподавателя Школы-студии МХАТ и режиссера театра «Практика» Юрия Квятковского под названием «Метамодерн в театре». Эксперт расскажет слушателям об основных идеях знаменитой системы Станиславского и системы Мейерхольда, более известной как биомеханика, доступным языком объяснит принципы новых театральных веяний и направлений, а также расскажет о важности коллабораций и воспитании универсального артиста. Лекция состоится 4 ноября.

Вход на все мероприятия театрального фестиваля «Знание.Театр» бесплатный и доступен по предварительной регистрации на сайте проекта. Необходимо зарегистрироваться на каждое событие отдельно. Лекции и встречи проходят на двух площадках: Центр медиаискусств (ул. Лафонская, д. 5) и Каменноостровский дворец (наб. Малой Невки, 1А).

«Санкт-Петербург по праву считается Культурной столицей России, с каждым годом повышается интерес молодых петербуржцев к культурной жизни города. Уверен, фестиваль займет особое место в театральной жизни не только Петербурга, но и России. Желаю организаторам, гостям и участникам фестиваля творческого настроя и незабываемых впечатлений!» — отметил в своей приветственной речи председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Богдан Заставный.

Проект «Знание.Театр» стартовал весной 2022 года со всероссийского конкурса на лучшую просветительскую пьесу для молодежи. Он проводился с 18 апреля по 30 мая. Было подано 420 работ из 68 регионов России. В середине июня Российское общество «Знание» и экспертное жюри выбрали лучшее произведение. Победителем стала пьеса «Трудный экзамен» 29-летней Гульнары Искалиевой из Астрахани. Девушка работает главным специалистом службы электрических режимов в Астраханском региональном диспетчерском управлении системного оператора единой энергетической системы, а в свободное время занимается литературой и театром.

Российское общество «Знание» разрабатывает специальную онлайн-инструкцию, которая поможет школьным и студенческим театральным студиям самостоятельно поставить пьесу «Трудный экзамен». Она содержит видеоурок по созданию спектакля, подробную информацию об этапах постановки, задачах режиссера, костюмера, гримера и представителей других театральных профессий. Уже скоро молодежные театральные коллективы со всей страны смогут посоревноваться в конкурсе постановок спектакля.

Проект «Знание.Театр» проводится Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, а также Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Партнером проекта выступает театр «Практика».