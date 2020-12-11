В Ленобласти премьеру спектакля представит Театр «На Литейном»

13 декабря Театр «На Литейном» представит в Волосово премьеру спектакля «Божьи одуванчики».

Новую постановку покажут в городском досуговом центре «Родник» в рамках программы «Выпуск премьерного спектакля на сценической площадке Ленинградской области».

Одноименную пьесу белорусского и российского драматурга Андрея Иванова поставил заслуженный артист России Александр Рязанцев. В главных ролях играют заслуженная артистка России Ирина Лебедева и заслуженный артист России Сергей Заморев.

Героини спектакля – две одинокие сестры, которые однажды решили изменить привычный ход своей жизни. Что из этого вышло — первыми увидят жители Волосово.

Начало спектакля в 18.00.