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Питерец.ру » Культура » В Ленобласти премьеру спектакля представит Театр «На Литейном»

В Ленобласти премьеру спектакля представит Театр «На Литейном»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Театр «На Литейном» представит в Волосово премьеру спектакля «Божьи одуванчики».

13 декабря Театр «На Литейном» представит в Волосово премьеру спектакля «Божьи одуванчики».

Новую постановку покажут в городском досуговом центре «Родник» в рамках программы «Выпуск премьерного спектакля на сценической площадке Ленинградской области». 

Одноименную пьесу белорусского и российского драматурга Андрея Иванова поставил заслуженный артист России Александр Рязанцев. В главных ролях играют заслуженная артистка России Ирина Лебедева и заслуженный артист России Сергей Заморев. 

Героини спектакля – две одинокие сестры, которые однажды решили изменить привычный ход своей жизни. Что из этого вышло — первыми увидят жители Волосово. 

Начало спектакля в 18.00.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Волосовский район
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