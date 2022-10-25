В Санкт-Петербурге пройдет театральный фестиваль «Знание.Театр»

Российское общество «Знание» приглашает всех жителей и гостей Санкт-Петербурга посетить театральный фестиваль, который состоится со 2 по 4 ноября 2022 года. В программу фестиваля под названием «Знание.Театр» войдут тематические лекции и мастер-классы от ведущих театральных деятелей, а также показ спектакля «Трудный экзамен», поставленного по произведению победителя всероссийского конкурса просветительских пьес.

Фестиваль объединит целый ряд мероприятий и начнется с показа спектакля «Трудный экзамен» (12+), который пройдет 2 ноября в 19:00 на Новой сцене Александринского театра. Спектакль поставлен профессиональной труппой под руководством режиссера, лауреата премии «Золотая маска» Юрия Квятковского по пьесе драматурга-дебютанта из Астрахани Гульнары Искалиевой, победившей во Всероссийском конкурсе просветительских произведений для молодежи «Знание.Театр». В спектакле задействованы актер, шоумен и телеведущий Михаил Башкатов и актриса, лауреат премии «Ника» Дарья Екамасова. Пьеса рассчитана как на аудиторию средних и старших школьников, так и для семейного просмотра. Она посвящена процессу принятия важных решений и на примере истории подростка показывает, что в каждом человеке есть множество талантов – надо только найти свою сильную сторону и развивать ее. Премьера спектакля состоялась 2 сентября в Москве в Российском академическом Молодежном театре.

«Российское общество «Знание» находится в постоянном поиске новых форматов, востребованных у молодежи. Мы часто спрашиваем у самих ребят, какие темы и направления им интересны, и искусство всегда занимает важное место в этом списке. Проект «Знание.Театр» очень многогранный: он помогает как привлечь внимание к актуальным сегодня общественным темам, так и вовлечь в просветительскую деятельность многих людей – от профессиональных театральных деятелей до юных любителей театрального искусства, которые сами смогут поставить спектакль «Трудный экзамен». Театральный фестиваль Российского общества «Знание» охватывает три города: Нижний Новгород, Владивосток и Санкт-Петербург – мы хотим, чтобы формат просвещения через искусство пришел в разные уголки страны и зажег творческую искру в юных зрителях», – сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Фестиваль продолжится лекцией члена экспертного совета проекта «Знание.Театр», поэта, драматурга и сценариста, лауреата литературных премий Елены Исаевой под названием «Современная драматургия. Вопросы и ответы». На лекции эксперт расскажет о лучших пьесах, написанных на русском языке за последние 30 лет, обсудит со слушателями темы, идеи и сюжеты, которые волнуют современных драматургов, а также рассмотрит соотношение художественного и документального в их пьесах. В ходе лекции слушатели смогут узнать, как меняется форма новой драмы. Лекция пройдет 3 ноября.

Также 3 ноября состоится встреча с актрисой Российского академического Молодежного театра, лауреатом Премии Правительства РФ Нелли Уваровой. На встрече Нелли Уварова поговорит со слушателями о мифах и реалиях, особенностях, секретах подготовки и первых шагах в актерской профессии.

4 ноября в рамках фестиваля «Знание.Театр» пройдут еще три интересных мероприятия. Откроет новый фестивальный день встреча с режиссером, художественным руководителем театра «Практика», профессором, зав. кафедрой сценической речи и вокала Школы-студии (института) имени Вл.И. Немировича-Данченко, заслуженной артисткой РФ, Мариной Брусникиной. На встрече она расскажет про важность возможностей ранней профориентации, поговорит со слушателями о театре и литературе, а также о системе обучения в театральном вузе. Далее с лекцией «Отклик на спектакль: трудности его выговаривания» выступит театровед, театральный критик и член экспертного совета проекта «Знание.Театр» Лидия Тильга. Предметом ее лекции станет шаг к ребенку в спектаклях А.Эфроса, С.Женовача, А.Крикливого, Д.Крымова, Ю.Бутусова.

Завершится фестиваль лекцией режиссера проекта «Знание.Театр», лауреата премии «Золотая маска», преподавателя Школы-студии МХАТ и режиссера театра «Практика» Юрия Квятковского под названием «Метамодерн в театре». Эксперт расскажет слушателям об основных идеях знаменитой системы Станиславского и системы Мейерхольда, более известной как биомеханика, доступным языком объяснит принципы новых театральных веяний и направлений, а также расскажет о важности коллабораций и воспитании универсального артиста. Лекция состоится 4 ноября.

Вход на все мероприятия театрального фестиваля «Знание.Театр» бесплатный и доступен по предварительной регистрации на сайте проекта. Необходимо зарегистрироваться на каждое событие отдельно. Лекции и встречи проходят на двух площадках: Центр медиаискусств (ул. Лафонская, д. 5) и Каменноостровский дворец (наб. Малой Невки, 1А).

«Санкт-Петербург по праву считается культурной столицей России, а в 2023 году станет и культурной столицей СНГ. Наш город славится своими театрами, у нас ежегодно проходят премьеры и фестивали. Сегодня искусство приобретает особое значение, помогая сохранить национальную и культурную идентичность. Уверен, фестиваль Российского общества «Знание» станет настоящим подарком для любителей театра и яркой страницей культурной жизни города, даст еще одну возможность жителям, в первую очередь молодому поколению, узнать секреты театрального мастерства. Желаю всем участникам успехов и вдохновения, а гостям – незабываемых впечатлений, новых знаний и праздничного настроения», – сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Театральный фестиваль проходит в рамках большого проекта «Знание.Театр», который стартовал весной 2022 года со всероссийского конкурса на лучшую просветительскую пьесу для молодежи. Он проводился с 18 апреля по 30 мая. Было подано 420 работ из 68 регионов России. В середине июня Российское общество «Знание» и экспертное жюри выбрали лучшее произведение. Победителем стала пьеса «Трудный экзамен» 29-летней Гульнары Искалиевой из Астрахани. Девушка работает главным специалистом службы электрических режимов в Астраханском региональном диспетчерском управлении системного оператора единой энергетической системы, а в свободное время занимается литературой и театром.

Проект «Знание.Театр» проводится Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, а также Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Партнером проекта выступает театр «Практика».

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.

Больше информации о деятельности Российского общества «Знание» — на сайте и в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram.

Подробности о проекте «Знание.Театр»: theatre.znanierussia.ru