Международный конкурс елочной игрушки «Создай экспонат для Эрмитажа»

Государственный Эрмитаж и технопарк «Айра» Юрия Берестова открывают прием заявок на VI международный конкурс «Создай экспонат для Эрмитажа». Заявку для участия можно подать до 7 декабря 2022 года.

Тема конкурса в 2022 году — «Сохраняя традиции»: участникам предлагается создать игрушки, которые познакомят с традициями народов России или любой другой выбранной ими страны, города или региона. Конкурс проходит при поддержке Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.

Принять участие в конкурсе может человек любого возраста и из любого уголка планеты. Главное, чтобы игрушка была выполнена вручную, отвечала заданным размерам и перекликалась с темой года – «Сохраняя традиции». Оргкомитет конкурса выберет 100 финалистов, чьи работы украсят новогодние ели в Фойе Эрмитажного театра на протяжении всех новогодних каникул, а компетентное жюри во главе с генеральным директором Государственного Эрмитажа Михаилом Борисовичем Пиотровским – победителей конкурса. Ими станут авторы лучших украшений в своих номинациях. Торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей ценными призами пройдет в конце декабря в Эрмитажном театре.

«Современный мир меняется стремительно. Однако есть вечные ценности, которые позволяют сохранить устойчивость. Именно поэтому темой нашего конкурса в 2022 году мы выбрали традиции. Изучение традиций своего народа, осознание мирового культурного разнообразия, понимание, уважительное и бережное отношение к этическим ценностям, наследию и обычаям – все это поможет нам лучше понять друг друга и стать ближе. Конкурс «Создай свой экспонат для Эрмитажа» за эти годы стал по-настоящему народным: в нем участвуют люди со всего мира, разных профессий, возрастов и социального положения, и мы будем рады, если эта тенденция сохранится» - комментирует Юрий Берестов, соорганизатор и генеральный продюсер конкурса.

Конкурс «Создай экспонат для Эрмитажа» будет проходить в музее в шестой раз. За эти годы в конкурсе приняли участие больше 3 000 человек из разных частей мира — от Латинской Америки до Юго-Восточной Азии. Мероприятия прошлых лет были посвящены темам добра и зла, Году балета и Году театра, любимым экспонатам Эрмитажа.

Работы участников будут оцениваться в рамках двух возрастных групп: до 15 лет включительно и от 16 лет.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

• «Лучшая авторская новогодняя игрушка среди участников до 15 лет». Победители Конкурса награждаются призами в соответствии с решением жюри (первое, второе и третье место).

• «Лучшая авторская новогодняя игрушка среди участников от 16 лет». Победители Конкурса награждаются призами в соответствии с решением жюри (первое, второе и третье место).

• «Гран При». Один победитель конкурса, вне зависимости от возраста, награждается призом в соответствии с решением жюри.

• «Приз зрительских симпатий». Один победитель «Народного голосования». Проголосовать сможет каждый желающий онлайн после оформления елок в музее 100 лучшими работами.

ПОДРОБНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

1. Создать новогоднюю игрушку, соответствующую теме «Сохраняя традиции».

Игрушка может быть выполнена из любого материала, в любой технике, иметь любую форму при сохранении следующих габаритов: не менее 50х50х50 мм и не более 150х150х150 мм, или сумма трех размеров не должна превышать 450 мм

В игрушке должен быть предусмотрен способ крепежа на новогоднюю ель.

2. Прислать на почту [email protected] с пометкой «Новогодний конкурс 2022»:

- фотографию своей готовой новогодней игрушки в формате jpeg, png или pdf.

- заявку «Приложение 1» в формате doc или jpeg;

- согласие на обработку персональных данных «Приложение 2» в формате jpeg. или pdf. Документ должен содержать живую подпись автора или его законного представителя.

3. Один участник – одна игрушка. Если вы присылаете больше одной работы, мы оставляем за собой право самим выбрать одну елочную игрушку для конкурса без дополнительного уведомления автора.

4. Игрушка должна быть доставлена в офис технопарка «Айра» до 7 декабря 2022 года включительно. Адрес компании: 191187, г. Санкт-Петербург, улица Чайковского, 12А, 2й этаж, с пометкой «Новогодний конкурс 2022». Если вы находитесь в Санкт-Петербурге и не хотите пользоваться почтой, то вас ждут по указанному выше адресу в офисе по будням с 11:00 до 18:30.

Если вы отправляете работу не из России: в связи с измененными правилами таможенного декларирования и выпуска товаров, пожалуйста, отправляйте конкурсную заявку на физ. лицо: Богдан-Сатарчук Юлия Юрьевна, тел. +7 (911) 740-82-70.

5. Доставка игрушки на конкурс осуществляется за счет участников.

6. Елочные игрушки, направленные на конкурс, возврату не подлежат.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с условиями конкурса. При несоблюдении любого из условий мы не сможем допустить вашу работу на конкурс.

Организаторы не несут ответственности за сохранность изделия в процессе доставки в офис компании «Айра». По возникающим вопросам пишите: [email protected]

Конкурс «Создай экспонат для Эрмитажа» проходит при поддержке Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.

Познакомиться с Положением о Конкурсе и скачать заявку на участие можно на сайте Государственного Эрмитажа: https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/news/news-item/news/2022/news_276_22/?lng=ru

и на сайте технопарка «Айра»: https://aira.ru/novosti/konkurs-2022/