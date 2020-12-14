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Питерец.ру » Культура » Конкурс «Создай экспонат для Эрмитажа»

Конкурс «Создай экспонат для Эрмитажа»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
В Эрмитажном театре, состоится финал международного конкурса по созданию вручную елочных игрушек “Создай экспонат для Эрмитажа”

21 декабря, в Эрмитажном театре, состоится финал международного конкурса по созданию вручную елочных игрушек “Создай экспонат для Эрмитажа”, который Музей и технопарк “Айра” проводят последние несколько лет. 100 лучших работ, на время, станут “экспонатами”, одного из самых больших художественных музеев мира, украсив главную ель, а трое финалистов получат ценные призы и будут приглашены на торжественную церемонию награждения.  

В этом году организаторы подготовили особенный подарок победителям. 21 декабря, в честь финала конкурса, состоится премьера балетного спектакля "Испытание Дамиса", который последний раз зрители видели на сцене больше 100 лет назад. В премьере спектакля задействованы ведущие солисты и артисты Мариинского, Михайловского и других театров Санкт-Петербурга.

В этом году на конкурс было передано более 400 работ из разных городов России, Европы и Юго-Восточной Азии. На конкурс принимались заявки, выполненные только вручную, и соответствовавшие теме этого года “Добро побеждает зло”. Участникам предлагалось пофантазировать, как дружба, любовь и отвага противостоят всему разрушающему в мире. Принять участие мог каждый желающий, вне зависимости от возраста и места нахождения. Заявочная кампания шла с 10 сентября по 15 декабря 2020 года. 

Призеров и победителей конкурса выберет председатель жюри - генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский, совместно с экспертным жюри, в числе которых директора 5 крупнейших музеев Санкт-Петербурга, первый заместитель министра культуры Чеченской Республики Айшат Кадырова, Президент Федерации конного спорта России Марина Сечина и генеральный директор технопарка «Айра» Юрий Берестов.

Мероприятие пройдет 21 декабря в 18:00 в здании Эрмитажного театра, по адресу: Дворцовая набережная, д. 34. 

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