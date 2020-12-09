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Питерец.ру » Культура » Премьера 100 летнего спектакля в честь финала конкурса Государственного Эрмитажа

Премьера 100 летнего спектакля в честь финала конкурса Государственного Эрмитажа

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Айра
Спустя 120 лет зрители увидят балетный спектакль “Испытание Дамиса”,  который воссоздадут к финалу конкурса “Создай экспонат для Эрмитажа”

В честь финала конкурса "Создай экспонат для Эрмитажа",  21 декабря, состоится премьера балетного спектакля "Испытание Дамиса", который последний раз зрители видели на сцене более 100 лет назад. Это стало возможно благодаря совместной работе Государственного Эрмитажа и технопарка “Айра”. 

Камерный одноактный балет в стиле французского рококо, на музыку А. Глазунова, в либретто и постановке Мариуса Петипа, расскажет галантный, тонкий анекдот о знатной девушке, желающей, чтобы ее полюбили не за происхождение и богатство, и устроившей испытание своему жениху, поменявшись платьем со своей служанкой. Юный маркиз влюбляется в “служанку” и предлагает ей руку и сердце. Затем тайна раскрывается и все встает на свои места.

Бесплатно попасть на премьеру балетного спектакля “Испытание Дамиса”, еще есть шанс! Прием заявок в конкурсе “Создай экспонат для Эрмитажа” продлен до 15 декабря. 

А 21 декабря в Эрмитажном театре состоится финал этого конкурса, который Государственный Эрмитаж и технопарк “Айра” проводят последние несколько лет. 100 лучших елочных игрушек, на время, станут “экспонатами”, одного из самых больших художественных музеев мира, украсив главную ель музея, а трое финалистов получат ценные призы и будут приглашены на гала-вечер, в рамках которого пройдет премьера спектакля “Испытание Дамиса”.

Хореография, сценография и костюмы перенесут зрителя в мир полотен Антуана Ватто и Никола Ланкре, которые сейчас хранятся в Государственном Эрмитаже, Лувре, музее Виктории и Альберта, а также других музеях мира. Для воссоздания оригинальных костюмов и декораций, организаторам предоставила эскизы Санкт-Петербургская государственная театральная библиотека.

Оригинальная хореография была утрачена, но благодаря нотациям из Гарвардской Театральной Коллекции библиотеки Хоутона («Коллекции Н. Сергеева»), хореограф-постановщик Станислав Беляевский, в прошлом ведущий солист Мариинского театра, Берлинской Национальной Оперы и Финского Национального балета, создал хореографическую редакцию. В премьере спектакля будут заняты ведущие солисты и артисты Мариинского, Михайловского  и других театров Санкт-Петербурга.

После премьеры, спектакль войдет в репертуар Эрмитажного театра и его сможет увидеть каждый любитель классического танца. 

Чтобы принять участие в конкурсе "Создай экспонат для Эрмитажа", необходимо:

  • Создать елочную игрушку вручную, в тематике "Добро побеждает зло".
  • Отправить на электронную почту konkurs@aira.ru: фото игрушки, Заявку участника и Согласие на обработку данных.
  • Прислать оригинал игрушки до 15 декабря, по адресу: 191187, г. Санкт-Петербург, улица Чайковского, 12В, 2й этаж, с пометкой «Новогодний конкурс 2020».
Источник: Айра
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