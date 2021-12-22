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Питерец.ру » Культура » В Эрмитаже выбрали лучшую елочную игрушку

В Эрмитаже выбрали лучшую елочную игрушку

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Эрмитажном театре прошла церемония награждения победителей V международного конкурса елочных игрушек

20 декабря в Эрмитажном театре прошла торжественная церемония награждения победителей V международного конкурса елочных игрушек “Создай экспонат для Эрмитажа”, организаторами которого выступили Государственный Эрмитаж совместно с технопарком Айра Юрия Берестова. За ценные призы боролись более 1500 работ, присланных в Петербург со всего мира.
Главной темой этого года стали “Мосты культуры”: те, которые люди наводят, оказавшись по разные стороны границ в связи с пандемией. Участники “Создай экспонат для Эрмитажа” создавали своими руками игрушки, знакомящие с культурой их страны, города или региона. Сто лучших работ из числа всех присланных на конкурс украсили большие ели в фойе Эрмитажного театра. Ели простоят там все новогодние каникулы и доступны для посетителей.

“В этом году мы побили рекорд заявок почти в два раза: нужно было принять, разобрать и оценить более 1500 игрушек! География конкурсантов необычайно широкая. Мы были удивлены, получив экспонаты из США, Канады, Северной Македонии, Японии. Традиционным стало участие стран Европы - Германии, Дании, Финляндии, Чехии, Нидерландов, а также Украины, Белоруссии, Израиля. Однако больше всего экспонатов прислано россиянами, причем 36% от общего числа игрушек было сделано петербуржцами. Самому молодому участнику конкурса было 3 года, а самому взрослому – 73. Участие мог принять каждый, вне зависимости от профессии или рода занятий”, - прокомментировал Юрий Берестов, меценат и руководитель компании “Айра”, по чьей инициативе конкурс проводится уже пятый год.

Заявочная кампания шла с 10 сентября по 8 декабря. По ее итогам экспертное жюри, в рядах которого был в этом году генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, генеральный директор технопарка Айра,   организатор конкурса “Создай экспонат для Эрмитажа” и генеральный продюсер спектакля “Поэзия танца”  Юрий Берестов, официальный представитель МИД России Мария Захарова, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, руководитель Государственного симфонического оркестра Ленинградской области “Таврический” Михаил Голиков, режиссер, автор и руководитель Международного фестиваля балета Dance Open Екатерина Галанова и другие, выбрало из 100 лучших игрушек несколько работ в разных номинациях.

Полный перечень всех работ и финалистов тут: https://vk.com/album-112356375_281861907

В этом году было принято решение разделить номинации на детские и взрослые. Так, первое место во взрослой номинации досталось Горбуновой Светлане (40 лет)  из Нижневартовска и ее работе “Ворона - предвестница весны”, за которое проголосовало большинство членов жюри. Игрушка создана по мотивам национального праздника хантов и манси - “Вороний день”, “Вурна хатл”. Второе место получил экспонат Натальи Буруцкой (29 лет) из Омска “Друзьям”, также отражающий тематику малых народов: игрушка, напоминающая букву “О”, держит в руках 12 подарков - по числу наиболее крупных этносов Омской области. Третье место заняла игрушка “Царевны” Оксаны Телелюхиной (45 лет) из Тимашевска, которая выполнена в старинной русской технике изготовления ватных игрушек.

Первое место детской номинации, впервые выделенной в отдельную в этом году, получила Кира Турова (11 лет) из Горно-Алтайска с работой “Северный шаман”. Игрушка получилась интерактивной - маленький шаман держит в руках бубен с настоящими звенящими бубенчиками. 

Второе место досталось Кире Набокиной (13 лет) из Челябинска за игрушку “Райская птица” по мотивам картины Васнецова.

Третье место - у экспоната “Саратовская гармонь” Полины Скорняковой (11 лет) из Саратова. Все финалисты получили ценные призы и подарки: техника Apple, “умные колонки”, графические планшеты, персональные экскурсии по Государственному Эрмитажу. 

Также награды были вручены в нескольких специальных номинациях. Гран-при 2021 года получила игрушка “Курский соловей на антоновке” Татьяны Копелович (32 года) из Курска. Она выиграла спецприз - экскурсионную поездку в Чеченскую Республику.

В номинации “Таланты Чеченской Республики”, ставшей уже ежегодной, победила работа 9-ти летней Яхъяевой Петимат “Горянка”, отражающая традиционный образ чеченских женщин, приз в этой номинации - экскурсия в Санкт-Петербург. В этом году появились новые номинации: “Эрмитажный кот” достался Стефании Юшковой (12 лет) из Тюмени за очаровательную игрушку “Сибирский кот”.

Работы стран, в первый раз участвующих в конкурсе, были отмечены жюри отдельно. Так, экспонат из Мексики Эспиноса Перлы (39 лет) по мотивам творчества Фриды Кало “Я рисую цветы” получил приз за укрепление международных контактов между Россией и Мексикой. Работа Амины Абдуллаевой (33 года) из Канады “Голубой верблюд” отмечена в номинации “Укрепление международных контактов между Россией и Канадой”. Из Японии приехала игрушка в виде стеклянного шара с традиционным оригами в виде бумажного журавлика авторства Нобушиге Коно (36 лет), которая попала в номинацию “Укрепление международных контактов между Россией и Японией”. Шар “Зимняя мечта” авторства швейцарской конкурсантки Кейры Павлингер (8 лет) отмечена в номинации “Укрепление международных контактов между Россией и Швейцарией» по инициативе Швейцарского фонда Ibrahim Kodra Swiss Foundation (IKSF) и «Союза женщин России ЛО». Все победители получили приз - персональную экскурсию в Эрмитаж после открытия границ.

Торжественная церемония награждения продолжилась праздничным концертом. В нем приняли участие солисты Мариинского театра и других театров Петербурга. Они представили программу, составленную из балетных номеров, поставленных великой балериной Анной Павловой: “Стрекоза”, “Русская”, “Калифорнийский мак”, “Умирающий лебедь”. Также в спектакль был включен фрагмент из балета “Павильон Армиды”, премьера которого запланирована на 2022 год, в котором отметят 115-летие со дня его премьеры.

Официальный партнер церемонии - АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)
Генеральный информационный партнер - телеканал "Санкт-Петербург"
Информационный партнер - журнал "Точка ART"


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