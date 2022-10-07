Стартовал второй этап конкурса «Народный участковый 2022»

Началось онлайн-голосование в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса на звание лучшего участкового.

Всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый» начался с 11 сентября 2022 года.

Конкурс проходит в три этапа. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который на его взгляд наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции, и проголосовать за него.

с 7 по 16 октября во втором этапе конкурса жители Петербурга и Ленинградкой области выберут лучшего участкового региона. Он, в свою очередь, будет представлять наш регион на федеральном уровне и поборется за звание лучшего участкового страны. Финальный этап будет доступен на официальном сайте МВД России.

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