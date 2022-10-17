14 октября в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр» состоялось открытие выставки «Внутренний человек» Сослана Сосиева. Художник представил работы, написанные за последние три года.

Все картины проекта располагаются в нескольких залах в зависимости от техники исполнения: акрил, масло, аэрография. Каждый зал – это отражение отдельного настроения и человеческих эмоций.

Сослан Сосиев, художник, автор выставки: - В каждом из нас есть внутренний человек и в каждом из нас свой мир со своими цветами, интонациями и он меняется.

В экспозицию зала «Меланхолия» вошли яркие работы об уникальности и хрупкости детства, маленьких мечтателях и философах, которые способны переживать не всегда приятные взрослые эмоции. Отличительная черта полотен – отсутствие в них горизонта, что создает ощущение безграничности.

Зал с аэрографикой насыщен более темными и мрачными оттенками. Сюжеты перекликаются с пространством самого «Ленинград Центра». Уникальная площадка давно известна своими невероятными постановками и шоу, в которых искусно и гармонично переплетаются различные виды искусства, стирая между собой границы и рамки, разрушая стереотипы.

Подобную манеру исполнения художника Сосиева отметили в «Ленинград Центре» и предложили сотрудничество.

Екатерина Халецкая, куратор выставки: - Да, это возможно будет какой-то видеоконтент, к будущим нашим шоу в Ленинград центре, или какие-то декорации, или костюмы, в том числе.

Имя талантливого художника Сослана Сосиева уже давно известно не только в творческих кругах. Он является членом Союза художников. Его работы можно встретить на крупных выставках и в частных коллекциях. Выставка «Внутренний человек» в шоу-пространстве «Ленинград Центр» продлится до 30 ноября.