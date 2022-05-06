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Питерец.ру » Культура » Выставка «Геометрия пространства»

Выставка «Геометрия пространства»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
mispxx-xxi.ru
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков представляет ретроспективную выставку «Геометрия пространства»

Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков представляет ретроспективную выставку «Геометрия пространства», приуроченную к 70-летию Евгения Михайловича Орлова. Это не просто известный, оригинально мыслящий художник, но и активный деятель петербургской контркультуры. Евгений Орлов – сооснователь культового арт-центра Пушкинская 10 и Музея Нонконформистского искусства, а также независимый куратор, организовавший более 150 выставок в России и ближнем зарубежье.

Творчество Евгения Орлова изобретательно и многогранно, как в концептуальном наполнении, так и жанровом разнообразии. На экспозиции присутствуют произведения близкие к геометрической абстракции («Крестодвижение» 2012) и инсталляциям («Пространство с карандашами» 2010, «Крестоокно» 2012-2014). Это яркие экспериментальные работы, создающие у зрителя впечатление искусно выстроенного, философского лабиринта, в котором невозможное становится возможным. В близком по духу ключе созданы два масштабных арт-объекта, получивших название «Саморазвивающийся квадрат» («Георгий Победоносец» 2009, «Ледовое побоище» 2010). Они говорят о желании мастера перевернуть представление о физических явлениях и исторических событиях, растянутых в пространстве и времени. Не менее важное место в экспозиции занимают так называемые «абстрактные пейзажи», где зачастую основополагающим элементом является изображение церкви  («Отражение» 2003), лесных зарослей («После дождя» 2017) или идущего вдалеке монаха («Солнечный день в лесу» 2011, «Пейзаж с фигурой и чашей» 2016). Такие образы отсылают, с одной стороны, к жизненным впечатлениям (автор любит отдыхать на Рощинском озере, на берегу которого стоит Александро-Свирский монастырь), а с другой, к духовному поиску и приверженности православной религии. Отдельным корпусом стоят «картины-портреты», представляющие типических героев («Трубящий воин» 1990, «Морячок» 2002). Их внешний облик и костюмы являются формообразующими, при этом сами персонажи лишены индивидуальных черт и словно заключены в пустое ирреальное пространство. 

В залах музея разместится более 75 работ, созданных художником за последние 35 лет. Благодаря такому широкому срезу творческого наследия автора можно проследить развитие его художественной манеры и авторской концепции давшей название проекту. Как пишет художник в своем манифесте: «Суть «Геометрии пространства» заключается в том, что то или иное изображение в искусстве не есть увиденное или придуманное творцом, а есть интуитивное осознание выбранного пространства и ощущение его сопричастности к божественной геометрии, к тому или иному числу».

Открытие выставки состоится 16 мая в 17:00

Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков

г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, 103

Источник: Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков
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