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Питерец.ру » Культура » Выставочный проект «На страже закона» в Историческом парке

Выставочный проект «На страже закона» в Историческом парке

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
myhistorypark.ru
Новый мультимедийный выставочный проект «На страже закона» в Историческом парке

В Историческом парке «Россия - моя история» представлен новый мультимедийный выставочный проект «На страже закона», приуроченный к важной исторической дате - 300-летию со дня образования прокуратуры России, осуществляющей надзор за соблюдением законодательства, охраняет права и свободы человека, интересы общества и государства.

Выставка построена по хронологическому принципу и отражает роль прокуратуры в ключевых событиях, происходивших в разные периоды развития права в России, о специфике ее работы.

Российская прокуратура была учреждена Именным Высочайшим Указом Петра I Правительствующему Сенату 12 января 1722 года. Открывает выставку раздел о начале работы прокуратуры, учреждении службы русским императором и назначении первым прокурором графа Павла Ягужинского. Посетители имеют возможность узнать о самых значимых личностях, возглавлявших Прокуратуру России на протяжении трех столетий.

Экспозиция содержит сведения о происхождении герба Прокуратуры России, о появлении и трансформации форменной одежды и знаков различия и много других интересных фактов, отраженных в представленных документах и фотографиях из Российской государственной библиотеки и Российского государственного исторического архива.

Мультимедийная выставка расположена в зале "ХХ век" и продлится до 8 марта 2022 года. Вход по билету в зал "ХХ век".
Возрастное ограничение 12+

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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