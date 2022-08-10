В Петербурге прозвучала Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича

Вчера в Петербурге прошел концерт «Ленинградская симфония на берегах Невы». Концерт посвященный 80-й годовщине со дня первого исполнения в блокадном Ленинграде Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, состоялся на Стрелке Васильевского острова. На Ростральных колоннах были зажжены факелы.

Легендарное музыкальное произведение исполнил Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета.

Почетными гостями стали ветераны войны, защитники и жители блокадного Ленинграда. Перед началом концерта к зрителям по видеотрансляции обратился Президент России Владимир Путин. Также с приветственным словом выступили главы Санкт‑Петербурга и Ленинградской области.

Концерт прошел при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Фонда президентских грантов и Правительства города. В нем приняли участие Константин Хабенский, Светлана Крючкова, Владимир Ильин, Андрей Кончаловский, Алексей Гуськов, Евгений Ткачук, Вита Корниенко. В их исполнении прозвучали известные стихи о войне. Ленинградскую симфонию сопровождал уникальный видеоряд, в котором через судьбы защитников и жителей была рассказана история борьбы блокадного Ленинграда.

Концерт завершился грандиозным салютом. Он стал реконструкцией салюта, который видели местные жители после победы в Великой Отечественной войне в 1945 году.