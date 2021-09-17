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Питерец.ру » Культура » Открытие сезона филармонии

Открытие сезона филармонии

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Опубликовал: Вадик Котов
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Филармония
В истории старейшей филармонии страны, официально насчитывающей 100 лет, а на самом деле восходящей к началу XIX века

В истории старейшей филармонии страны, официально насчитывающей 100 лет, а на самом деле восходящей к началу XIX века, когда в Петербурге возникло Филармоническое общество, было множество премьер, в том числе – величайших шедевров, звучащих сегодня повсеместно. Но есть в их числе одна особенная, пожалуй, самая необычная в истории всей мировой музыки, героическая и легендарная – блокадная премьера Седьмой «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича. В год 80-летия начала блокады Ленинграда, в день рождения композитора, Петербургская филармония открывает свой 101-й концертный сезон исполнением этой партитуры: на сцене – старейший симфонический оркестр страны Заслуженный коллектив России, за пультом – народный артист России Николай Алексеев. Новый сезон, как и предыдущий, пройдет под знаком 100-летия Петербургской филармонии: положение об ее основании (на тот момент – Петроградской) было подписано наркомом просвещения Анатолием Луначарским 13 мая 1921 года, а менее чем через месяц, 12 июня 1921 года, состоялся первый в истории организации концерт. 

История создания и исполнения Седьмой симфонии неотделима от истории Ленинграда – Санкт-Петербурга, филармонии и ее симфонических коллективов: ленинградскую премьеру сочинения уже почти восемьдесят лет назад ценой невероятных усилий осуществили изможденные блокадой и войной, частично специально возвращенные с фронта музыканты Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета, ныне известного публике как Академический симфонический оркестр филармонии, за его пультом стоял Карл Элиасберг.

Тот далекий концерт в осажденном городе состоялся 9 августа 1942-го года и стал символом подлинного мужества и силы духа. Несмотря на опасность авиаударов, в Большом зале филармонии был включен свет, хрусталь люстр сверкал пронзительно и торжественно, выступление транслировалось из переполненного зала на улицы Ленинграда и за его пределы, безопасность музыкантов и слушателей обеспечивал огонь артиллерии Ленинградского военного округа.

«Грозные контрбатарейные орудия прикрывали собой не менее грозное оружие – музыку Шостаковича, – писал Евгений Линд, создатель музея Седьмой симфонии, – Ни один снаряд не упал на Площадь Искусств, но зато на головы врага из радиоприемников, репродукторов потрясающим всепобеждающим потоком обрушилась лавина звуков, доказав, что дух – первичен. Это были первые залпы по Рейхстагу!».

Билеты на концерт доступны в кассах и на сайте филармонии

Возрастная категория: 6+

25 сентября, суббота 20:00. Большой зал

Заслуженный коллектив России академический

симфонический оркестр филармонии

Дирижёр- Николай Алексеев

Шостакович. Симфония №7 «Ленинградская»

Источник: Филармония
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