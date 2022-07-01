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Питерец.ру » Культура » Фестиваль уличного искусства и культуры "МЫПЕТЕРБУРГ"

Фестиваль уличного искусства и культуры "МЫПЕТЕРБУРГ"

0
23
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На Малой Садовой улице Санкт-Петербурга прошел фестиваль уличного искусства и культуры «МЫПЕТЕРБУРГ»

27 июня на Малой Садовой улице Санкт-Петербурга прошел фестиваль уличного искусства и культуры «МЫПЕТЕРБУРГ». Мероприятие стало центральным событием Дня молодежи.

На пять часов одна из центральных улиц города превратилась в единую творческую площадку, где посетители смогли познакомиться с творчеством уличных музыкантов, художников и танцоров и даже поучаствовать в интерактивных развлечениях. Всего фестиваль посетило 16 000 человек.

Главным событием «МЫПЕТЕРБУРГ» стали яркие выступления  представителей уличной культуры. Музыкальные группы разных жанров, от популярной музыки и регги до хип-хопа и тяжелого рока исполнили авторские песни и сыграли кавер-версии мировых хитов. Весь вечер гости фестиваля слушали и танцевали под  Ze Fish, Дешевые Драмы, IDAHO, Лабиринт, MyStory, АКИМАМА, Yakov Karmanov Band и вдохновлялись невероятной игрой Эдуарда Назарова, Николая Гвоздева, Евгения Красных и Михаила Рукинова на гитарах и скрипках. 

Особый театральный дух в фестиваль привнес театр СоЛу: их мини-пьесы были высоко оценены как взрослой публикой, так и самыми маленькими гостями фестиваля. Талантливые танцоры Break Stars, AVRORA B-Boys и Мастера Ситуаций удивляли петербуржцев гибкостью своего тела — кажется, что после их выступлений в танцевальные кружки записаться захотел каждый второй. 

Еще одним приятным бонусом для посетителей фестиваля «МЫПЕТЕРБУРГ» стала возможность «оставить свой след в истории»: под чутким руководством профессионалов все желающие смогли нарисовать собственные граффити.

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