27 июня на Малой Садовой улице Санкт-Петербурга прошел фестиваль уличного искусства и культуры «МЫПЕТЕРБУРГ». Мероприятие стало центральным событием Дня молодежи.

На пять часов одна из центральных улиц города превратилась в единую творческую площадку, где посетители смогли познакомиться с творчеством уличных музыкантов, художников и танцоров и даже поучаствовать в интерактивных развлечениях. Всего фестиваль посетило 16 000 человек.

Главным событием «МЫПЕТЕРБУРГ» стали яркие выступления представителей уличной культуры. Музыкальные группы разных жанров, от популярной музыки и регги до хип-хопа и тяжелого рока исполнили авторские песни и сыграли кавер-версии мировых хитов. Весь вечер гости фестиваля слушали и танцевали под Ze Fish, Дешевые Драмы, IDAHO, Лабиринт, MyStory, АКИМАМА, Yakov Karmanov Band и вдохновлялись невероятной игрой Эдуарда Назарова, Николая Гвоздева, Евгения Красных и Михаила Рукинова на гитарах и скрипках.

Особый театральный дух в фестиваль привнес театр СоЛу: их мини-пьесы были высоко оценены как взрослой публикой, так и самыми маленькими гостями фестиваля. Талантливые танцоры Break Stars, AVRORA B-Boys и Мастера Ситуаций удивляли петербуржцев гибкостью своего тела — кажется, что после их выступлений в танцевальные кружки записаться захотел каждый второй.

Еще одним приятным бонусом для посетителей фестиваля «МЫПЕТЕРБУРГ» стала возможность «оставить свой след в истории»: под чутким руководством профессионалов все желающие смогли нарисовать собственные граффити.