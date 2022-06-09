В Петербурге пройдет фестиваль уличного искусства и культуры «МЫПЕТЕРБУРГ»

27 июня в 16:00 в Санкт-Петербурге состоится масштабный open air этого лета – молодежный фестиваль уличного искусства и культуры «МЫПЕТЕРБУРГ». На целый вечер Малая Садовая улица города превратится в единую творческую площадку, где каждый найдет свой способ самовыражения.

Главным событием фестиваля «МЫПЕТЕРБУРГ» станут яркие выступления представителей уличной культуры. Артисты разных танцевальных стилей порадуют гостей фестиваля зажигательными номерами и проведут запоминающиеся мастер-классы. Знаменитые музыкальные группы с улиц Северной столицы — Дешевые Драмы, IDAHO, ZE FISH и многие другие — исполнят авторские песни и оригинальные кавер-версии любимых хитов. Уличные комедианты, мимы и театральные персонажи наполнят улицу и создадут особую атмосферу праздника, продемонстрируют интерактивные спектакли, вовлекая взрослых и детей в удивительный мир театра.

Талантливые граффити-художники расширят представления о настенной живописи и покажут, что арт-объекты можно создавать всего за несколько минут и с помощью одного баллончика краски. Все желающие также смогут принять в этом участие и создать свои собственные шедевры.

Вход на фестиваль «МЫПЕТЕРБУРГ» свободный! Событие пройдет при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и Дома молодежи Санкт-Петербурга.

Аккредитация на фестиваль для представителей СМИ – до 12:00 27 июня 2022 года. Заявки просим направлять на электронный адрес: [email protected] В теме письма – «Аккредитация СМИ». В тексте письма необходимо указать ФИО, контактные телефоны, наименование СМИ.

Контактное лицо по вопросам взаимодействия: Кристина Титунина, начальник информационно-аналитического отдела Дома молодежи Санкт-Петербурга, 8 (999) 218-05-98.