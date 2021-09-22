В Петербурге прошел фестиваль уличного искусства и культуры

17 сентября петербургский спортивно-культурный комплекс «Тинькофф Арена» превратился в место единения искусства и его поклонников. А все потому, что там прошел фестиваль уличного искусства и культуры.

На несколько часов холлы Тинькофф Арены на берегу Финского залива заполонили уличные комедианты, трюкачи, гимнасты, трубадуры и вольные художники, а зрители стали не только свидетелями этого невероятного творческого маскарада, но и самыми активными участниками. Так, каждый желающий мог сфотографироваться с любимыми цирковыми и персонажами сказки про Алису в стране чудес, актерами театра «Небесная Карусель» в роли милейших птиц и мимами из театра So-Tvorenie. До начала грандиозного шоу на главной сцене публику развлекали уличные музыканты Рома Раев, ВИА ЛенТвист и IDAHO, а также команда художников HOODGRAFF Team, под чутким руководством которой посетители смогли попробовать нарисовать свои граффити.

Центральным событием фестиваля стало грандиозное шествие театральных коллективов. Свои красочные номера представили театр «Эскизы в пространстве», театр пластики рук Hand made, театр пантомимы Sotvorenie, театр оригинального жанра Bambola, уличный театр «Небесная карусель», театр «МимоКрокодил», творческая группа PRANA, шоу-балеты RDC и Premier, иллюзионист Максим Киселев, а также шоу Jockers, театр праздников Miracles и цирк Fantacity!

Публика очень тепло приняла всех участников фестиваля, аплодисменты и овации сменяли друг друга от номера к номеру. В восторге остались даже самые маленькие гости — громкий смех и крики радости, разносившиеся во время шоу, тому подтверждение.

Из-за ограниченной вместимости площадки попасть на фестиваль уличного искусства и культуры смогли далеко не все желающие. Для них и тысяч других зрителей в официальной встрече фестиваля ВКонтакте была организована прямая трансляция всего шоу, которую посмотрели несколько десятков тысяч пользователей со всей страны.

Спасибо всем, кто принял участие в этом волшебном вечере. И спасибо Комитету по культуре Санкт-Петербурга за поддержку таких невероятных мероприятий. То ли еще будет!