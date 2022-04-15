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Питерец.ру » Культура » Киностудия «Ленфильм» примет участие в выставке «Олдтаймер-Галерея»

Киностудия «Ленфильм» примет участие в выставке «Олдтаймер-Галерея»

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Опубликовал: Вадик Котов
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В КВЦ «ЭкспоФорум» состоится 31-я выставка старинных автомобилей «Олдтаймер-Галерея»

С 22 по 24 апреля в КВЦ «ЭкспоФорум» состоится 31-я выставка старинных автомобилей «Олдтаймер-Галерея». Уникальный игровой транспорт киностудии «Ленфильм» также примет участие в этом представительном смотре.
Главную выставку старинных автомобилей страны вновь решено провести в Санкт-Петербурге, и это не случайно. В столице Российской Империи в 1907 году был основан Собственный Его Императорского Величества Гараж. В городе на Неве под покровительством Императорского Российского Автомобильного Общества проводились первые международные автомобильные выставки. Именно из Петербурга стартовали первые автомобильные пробеги за Императорский Приз.
Киностудия «Ленфильм» посвятит свой стенд трем автомобилям марки Studebeker 1915 года, 1929 и 1937 годов. Это были передовые машины своего времени, однако, увы, компания Studebeker не дожила до наших дней. У автомобилей богатая фильмография, только за последние годы они были использованы в проектах: «Вертинский», «Девятаев», «Капитан Волкогонов бежал», «11 молчаливых мужчин», «Карамора» и других.
Главной темой нынешней «Олдтаймер-Галереи» станет 115-летие Собственного Его Императорского Величества Гаража. Этому событию будет посвящена отдельная экспозиция – «Царский выезд», экспонаты которой будут собраны из многих автомобильных и исторических коллекций, как российских, так и зарубежных. Главный экспонат – автомобиль любимой марки Николая II «Делоне Бельвилль» предоставит московский Музей Гаража Особого Назначения – главный партнёр выставки.
Экспозиция «Царский выезд» – это увлекательное и познавательное путешествие в прошлое России. Старт гонки на Императорский приз, первые Российские автомобильные салоны, поездки Николая II по стране, сборочный цех Русско-Балтийского завода, фронтовые будни автомобильной батареи – анфилада исторических сцен шаг за шагом проведёт посетителя по великой и трагической истории последнего десятилетия Российской Империи.
Огромные полноцветные фотопанно, роскошные царские автомобили, подлинные предметы и ранее не публиковавшиеся документы помогут ощутить атмосферу ушедшей эпохи.
Отдельной экспозицией будут показаны представительские автомобили марки AURUS – модели AURUS Sedan и AURUS Limousine, первые за постсоветское время отечественные машины, предназначенные для главы государства.
Участниками 31-й Олдтаймер-Галереи на этот раз станут не только именитые реставрационные мастерские из Москвы и Петербурга, к участию в выставке приглашены исторические клубы, коллекционеры и реставраторы из Екатеринбурга, Казани, Чебоксар, Уфы, других городов и регионов России. На выставке будут представлены следующие тематические коллекции: пожарные автомобили и мотоциклы, пассажирский транспорт, военная техника, гоночные автомобили-рекордсмены, масл-кары, советская и зарубежная классика – более сотни уникальных колёсных экспонатов и многие тысячи предметов антиквариата и безделушек на развалах «блошиного рынка». 
Посмотреть на экспонаты вживую, узнать их историю и просто хорошо провести время можно уже очень скоро!

Источник: Ленфильм
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