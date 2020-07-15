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Питерец.ру » Культура » Пресс-конференция: «Ленфильм» сегодня

Пресс-конференция: «Ленфильм» сегодня

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Ленфильм
На «Ленфильме» состоялась пресс-конференция, посвященная положению дел на киностудии

Сегодня на «Ленфильме» состоялась пресс-конференция, посвященная положению дел на киностудии, ее творческим планам, а также новым проектам. Одни из них: Kino Corner - кино-улица, способная объединить Каменноостровский проспект и Кронверскую улицу (подробности в раздаточных материалах).
В мероприятии приняли участие:
- ВРИО генерального директора киностудии «Ленфильм» Инесса Юрьевна Юрченко;
- Заместитель генерального директора по экономике и финансам Константин Станиславович Федоровский;
- Заместитель генерального директора по управлению имуществом Владимир Валерьевич Кудряшов;
- Креативный продюсер киностудии «Ленфильм» Игорь Сергеевич Копылов;
- Руководитель культурно-выставочного центра киностудии «Ленфильм» Георгий Евгеньевич Поротов;
- Кураторы проекта KINO CORNER Никита Сергеевич Рогов, Ксения Игоревна Породько.
Представители киностудии рассказали о проблемах, с которыми сейчас столкнулся «Ленфильм». В настоящий момент киностудия находится в  критическом состоянии. С середины 2019 года счета АО «Ленфильм» арестованы.

По состоянию на 15.06.2020 сумма задолженности киностудии составляет 84,5 млн. рублей, в т.ч. 24 млн. налоги, почти 26 млн. – задолженность по коммунальным платежам, более 25 млн. рублей по текущим претензиям, в том числе исковым требованиям и исполнительным производствам.

Задолженность перед банком ВТБ по состоянию на 15.06.2020   2,2 млрд. рублей, в т.ч. сумма основного долга почти 1,5 млрд  рублей и задолженность по процентам 674,5 млн рублей.

«Невзирая на сложнейшую ситуацию на киностудии, заблокированные счета и парализованную финансово-хозяйственную деятельность, пандемию «Ленфильм» не прекращает свою деятельность. С февраля проведен огромный пласт работ» - сказала ВРИО генерального директора киностудии «Ленфильм» Инесса Юрьевна Юрченко.
Источник: Ленфильм
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