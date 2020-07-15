Пресс-конференция: «Ленфильм» сегодня

Сегодня на «Ленфильме» состоялась пресс-конференция, посвященная положению дел на киностудии, ее творческим планам, а также новым проектам. Одни из них: Kino Corner - кино-улица, способная объединить Каменноостровский проспект и Кронверскую улицу (подробности в раздаточных материалах).

В мероприятии приняли участие:

- ВРИО генерального директора киностудии «Ленфильм» Инесса Юрьевна Юрченко;

- Заместитель генерального директора по экономике и финансам Константин Станиславович Федоровский;

- Заместитель генерального директора по управлению имуществом Владимир Валерьевич Кудряшов;

- Креативный продюсер киностудии «Ленфильм» Игорь Сергеевич Копылов;

- Руководитель культурно-выставочного центра киностудии «Ленфильм» Георгий Евгеньевич Поротов;

- Кураторы проекта KINO CORNER Никита Сергеевич Рогов, Ксения Игоревна Породько.

Представители киностудии рассказали о проблемах, с которыми сейчас столкнулся «Ленфильм». В настоящий момент киностудия находится в критическом состоянии. С середины 2019 года счета АО «Ленфильм» арестованы.

По состоянию на 15.06.2020 сумма задолженности киностудии составляет 84,5 млн. рублей, в т.ч. 24 млн. налоги, почти 26 млн. – задолженность по коммунальным платежам, более 25 млн. рублей по текущим претензиям, в том числе исковым требованиям и исполнительным производствам.

Задолженность перед банком ВТБ по состоянию на 15.06.2020 2,2 млрд. рублей, в т.ч. сумма основного долга почти 1,5 млрд рублей и задолженность по процентам 674,5 млн рублей.

«Невзирая на сложнейшую ситуацию на киностудии, заблокированные счета и парализованную финансово-хозяйственную деятельность, пандемию «Ленфильм» не прекращает свою деятельность. С февраля проведен огромный пласт работ» - сказала ВРИО генерального директора киностудии «Ленфильм» Инесса Юрьевна Юрченко.