Юные артисты из Всеволожска получили Гран-при фестиваля «Битва за Питер»

Юные артисты из Всеволожска Ленинградской области получили Гран-при фестиваля «Битва за Питер» — танцевального мероприятия студии «Тодес».

Отличилась группа «В2» (ребята 7-10 лет) ― воспитанники отделения студии во Всеволожске, выступавшие в категории «Юниоры, продолжающие».

Фестиваль «Битва за Питер» ежегодно собирает все школы танца Аллы Духовой «Тодес» из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Самодеятельные артисты ― участники фестиваля «Битва за Питер» традиционно представляют на суд профессионального жюри яркие костюмы и зажигательные треки.