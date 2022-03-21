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Питерец.ру » Культура » Юные артисты из Всеволожска получили Гран-при фестиваля «Битва за Питер»

Юные артисты из Всеволожска получили Гран-при фестиваля «Битва за Питер»

0
53
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
lenobl.ru
Всеволожские танцоры — победители танцевальной битвы

Юные артисты из Всеволожска Ленинградской области получили Гран-при фестиваля «Битва за Питер» — танцевального мероприятия студии «Тодес».

Отличилась группа «В2» (ребята 7-10 лет) ― воспитанники отделения студии во Всеволожске, выступавшие в категории «Юниоры, продолжающие».

Фестиваль «Битва за Питер» ежегодно собирает все школы танца Аллы Духовой «Тодес» из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Самодеятельные артисты ― участники фестиваля «Битва за Питер» традиционно представляют на суд профессионального жюри яркие костюмы и зажигательные треки.

Источник: Администрация Ленобласти
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