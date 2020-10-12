В эти выходные в Санкт-Петербурге проходил пятый фестиваль народной песни и танца "Добровидение 2020". Церемония открытия конкурса состоялась в Российском этнографическом музее. В церемонии приняли участие члены Правительства РФ, главы регионов, депутаты Государственной Думы и другие почетные гости. После слов приветствия на сцену вышли артисты из российских регионов, а также творческие коллективы Санкт-Петербургского Дома национальностей.

Фестиваль "Добровидение" призван сохранять и развивать народную песенную культуру и музыкальное творчество, пропагандировать традиционные ценности.

Вторая часть фестиваля проходила в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга. За пять лет существования фестиваль "Добровидение" прошел путь от мероприятия фольклорных ансамблей местного масштаба до многодневного международного фестиваля в лучших дворцах Санкт-Петербурга с трансляцией на федеральных каналах.