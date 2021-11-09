Открытие «Катка у моря»

13 ноября в Севкабель Порту открывается панорамный «Каток у моря» площадью 2200 м2!

Каждый год мы увеличиваем площадь льда и качество инфраструктуры главного романтического зимнего аттракциона в городе. Площадь ледового поля в этом году – 2200 м2, а панорамный вид на море стал ещё выразительнее за счёт расширения пространства проекта.

Ледовую арену теперь можно будет обойти вокруг, а сократить путь до набережной — по видовому мосту с балконом, символично соединяющим набережные Севкабель Порта и Исткабеля.

Волшебный лес в центре катка, музыкальное сопровождение, теплый свет, зона с фудтраками, декорации — все атрибуты самого романтического аттракциона зимы. А еще — крутые функциональные локации от партнеров на льду и вокруг, но об этом немного позже.

«Каток у Моря» будет работать ежедневно по часовым сеансам. В будни с 11:00 до 21:00, с пятницы по воскресенье с 11:00 до 22:30. Камеры хранения, туалеты и медпункт вы найдете в тёплом и светлом холле катка. Там же действует прокат коньков от 25 до 45 размера.

Тем, кто не очень уверенно стоит на коньках, будут помогать инструкторы и помощники фигуриста — нерпы для детей и белые медведи для взрослых. Резиденты Порта, как и в прошлом году, приготовили специальные предложения для всех посетителей. А в декабре на территории рядом с катком развернется Новогодний pop-up маркет — на аллее из 8 рождественских домиков можно будет купить подарки к праздникам, согревающие еду и напитки и не только.

Стоимость катания — от 250 до 450 рублей за сеанс в зависимости от даты и времени. Прокат коньков стоит 350 рублей и оплачивается отдельно, но можно принести свои коньки.

Билеты любой категории в этом году можно приобрести онлайн.

Для постоянных гостей будут доступны абонементы, а в качестве подарков друзьям и близким — сертификаты.

Подробности и билеты будут здесь: https://sevcableport.ru/ru/katok