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Питерец.ру » Общество » «Каток у моря» будет работать уже 21 ноября

«Каток у моря» будет работать уже 21 ноября

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Севкабель Порт
Заливаем финальные слои льда, зажигаем лампочки и готовимся рубить канаты!

Уже 21 ноября встречаемся на официальном открытии «Катка у моря»!

В этом сезоне в вашем распоряжении будет 2100 кв.м идеального льда и новый, панорамный вид на море. 

Вокруг ледовой арены можно будет обойти пешком, а сократить путь до набережной — по видовому мосту!

Вас также ждет волшебный лес в центре катка, новый свет, звук и зона с фудтраками, где можно будет согреться ароматным чаем TESS.

«Каток у моря» будет работать ежедневно с 11:00 до 21:00 по часовым сеансам.

Гардероб, раздевалку, камеры хранения, туалеты и медпункт вы найдете в теплом и светлом холле. Там же будет действовать прокат коньков от 25 до 45 размера и их заточка.

Тем, кто не очень уверенно стоит на коньках, будут помогать инструкторы и «помошники фигуриста» — нерпы для детей и белые медведи для взрослых. Поблизости заработают фуд-траки с горячей едой и чайная, а резиденты и партнёры Порта, приготовят специальные предложения для всех.

Стоимость часа составит от 250 до 600 рублей в зависимости от даты и времени сеанса. Для завсегдатаев катка будут доступны абонементы, а в качестве подарков друзьям и близким — сертификаты. Прокат коньков стоит 250 рублей и оплачивается отдельно, но можно принести свои.

21 ноября

Севкабель Порт

Кожевенная линия, 40, Гавань Васильевского острова, Санкт-Петербург

Источник: Севкабель Порт
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