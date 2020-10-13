Фотовыставка «Морская линия»

15 октября в Севкабель Порту пройдёт награждение победителей фотоконкурса «Морская линия» и открытие выставки работ, встроенных в открытое пространство территории, которая продлится до 29 ноября.

Все лето профессионалы и любители делали снимки в Порту, чтобы выиграть денежный приз и подарки от партнёров, а также выставить свои работы на территории общественного пространства.

Фотографии победителей разместятся в Студии 42 — пространстве на 3 этаже справа после входных ворот. Другие работы конкурсантов будут расположены на набережной, Морской площади, атриуме и в других локациях. Морская линия для нас всех — это воображаемое место, в котором сходится множество значений и измерений. Это и линия горизонта как ожидания и стремления, это и буквально схождение неба, моря и места — земли, с которой мы смотрим вдаль. Выстраивая пространство выставки, кураторы, через серии и отдельные снимки авторов, обращались к истории места и современному состоянию Севкабель Порта как культурного центра, к ситуации наблюдения, прогулки и ощущения места, где встречаешь других, радуешься, общаешься, живешь, воспринимаешь.

Выставка полна неожиданных появлений фотографии там, где её не ожидаешь — за углом, в проемах или там, куда не добраться, но можно бросить взгляд. На стенах и на объектах — там, где может показать себя иллюзия фотографии. Для того, чтобы не забыть пройти все точки, мы сделали специальную карту выставки, которую можно взять на выставке финалистов и пройтись с ней по всей площадке.

Ключевой темой конкурса и выставки стала идея жизни вдоль большой воды в северном городе, поэтому к участию принимались фотографии, сделанные не только в Севкабель Порту, но и на прибрежных территориях от Кожевенной линии до Галерной Гавани.

В выборе победителей фотоконкурса участвовало экспертное жюри: Дарья Туминас — куратор FOTODOK и независимый критик; Надежда Шереметова — куратор и директор ФотоДепартамента, инициатор инноваций в арт-среде, исследователь фотографии; Юрий Гудков — куратор, художник, главный редактор образовательной онлайн-платформы Проекция; Яна Милорадовская — главный редактор журнала Собака.ru (https://www.sobaka.ru).; Евгений Иванов — фотограф (https://instagram.com/yewgeny ); Алексей Онацко — куратор Севкабель Порта.

Куратор конкурса и выставки — «ФотоДепартамент» (http://fotodepartament.ru ) — институция, занимающаяся проектами, которые помогают исследовать, понимать делать и смотреть современную фотографию в контексте искусства, медиа и digital-среды.

Организатор конкурса — «Севкабель Порт» — общественное пространство в Гавани Васильевского острова, открывающее новую морскую набережную для Санкт-Петербурга.

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