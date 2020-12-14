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Питерец.ру » Общество » Бесплатные мастер-классы на Катке у моря

Бесплатные мастер-классы на Катке у моря

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Опубликовал: Вадик Котов
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Севкабель Порт
Севкабель Порт запустил бесплатные мастер-классы по катанию на коньках для начинающих

Севкабель Порт запустил бесплатные мастер-классы по катанию на коньках для начинающих. Уроки проводятся по будням в 11:00 с понедельника по четверг.

Для участия в мастер-классе посетителям необходимо оплатить входной билет на #катокуморя и записаться на один из сеансов по ссылке: https://sevcableport.timepad.ru/event/1505818/

21 ноября в Севкабель Порту снова открылся Каток у моря.  В этом сезоне в распоряжении посетителей 2100 кв.м идеального льда и новый, панорамный вид на море. Вокруг ледовой арены можно обойти пешком, а сократить путь до набережной — по видовому мосту.

Каток у Моря работает каждый день по часовым сеансам — с понедельника по четверг с 11:00 до 21:00 , а с пятницы по воскресенье — с 11:00 до 22:30. Из удобств на катке есть прокат коньков от 25 до 45 размера, бесплатные камеры хранения, туалеты и медпункт.

Кожевенная линия 40, Севкабель Порт

Источник: Севкабель Порт
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