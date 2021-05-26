Выставка современных грузинских художников

В Петербурге пройдет одна из самых больших выставок новой волны современных грузинских художников.

Художники впервые выставляются таким составом, а заглавной кураторской задачей стала амбициознейшая попытка представить петербургскому зрителю целый пласт современных грузинских тенденций в изобразительном искусстве, другую сторону аутентичного грузинского контемпорари-арт, с которой здесь еще никогда не имели возможности ознакомиться в такой полноте.

Выставочный проект объединяет работы восьми признанных грузинских живописцев и в этом контексте будет уместна ненавязчивая историческая справка: многие «обрусевшие» художники перебрались из Тбилиси в Петербург с волной иммиграции в 80-90е годы, сформировав внушительную общину и продолжая сохранять традиции классической, в основном фигуративной, живописи, от Нико Пиросмани до европейских старых мастеров. В Тбилиси же всё большие обороты набирает contemporary art, смелый и авангардный, адепты которого известны уже далеко за пределами Грузии своим колоритом, новаторством и поразительными экспериментами. Одни из ключевых представителей второй когорты и будут представлены в Артмузе, являя собой живописный экстракт современного грузинского искусства.

Несмотря на шутливое название, проект «From Georgia with love» подразумевает глубокую концепцию. Данная выставка — это изобразительная рефлексия на тему глобальных процессов: социальных проблем, вопросов, связанных с окружающей средой, национальной памятью, ролью человека в мировых перипетиях и его личным пространством. Остро, критично и с юмором, присущим грузинскому народу на уровне генома.

Куратор выставки — Марина Гуревич.

Отдельная благодарность — представительнице грузинского арт-сообщества в России Софии Хабулиани.

FROM GEORGIA, WITH LOVE

Илья Балавадзе, Михаил Балавадзе, Мераб Сурвиладзе, Луиза Лаперадзе, Лана Цагарейшвили, Арчибальд Кардзая, Наталья Лашхи, Тамар Тали Тоидзе

Живопись, Графика

4 июня – 31 августа 2021 г

Вернисаж 11 июня (пт) в 19-00

Галереи «Течение», «Мастерская художника», 3 эт, 0+