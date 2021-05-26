Payeer

ента новостей

12:55
В Петербурге пройдет выставка работ селебрити-фотографа Славы Новикова
12:46
Выставка современных грузинских художников
12:33
Выставка «Энди Уорхол и русское искусство»
12:22
В Петербурге пенсионерка «инвестировала» мошенникам два миллиона рублей
12:13
В Петербурге первокурсник колледжа выпал из окна и погиб
12:04
Лекция «Образы Александра Невского в истории России»
11:56
В Петербурге полиция начала масштабную проверку таксистов
11:50
В Петербурге мужчина на электросамокате сбил женщину и скрылся
11:40
В Токсовском тоннеле на КАД Санкт-Петербурга изменится схема движения автомобильного транспорта
10:52
Возможно ли сотрудничество с США?
10:26
Идея с небоскребом
16:31
Культурная программа Книжного салона на Дворцовой площади
15:04
Выставка Александра Шишкина-Хокусая в Marina Gisich Gallery
14:51
Открытие фотопроекта «Один день из жизни России»
13:53
На развязке КАД с Пулковским шоссе на двое суток полностью перекроют съезд
12:22
Выставка «Место, где все начинается»
12:10
Трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
11:51
В Петербурге уборщица обокрала 95-летнюю пенсионерку
08:52
Как насчет материальных бонусов?
08:28
Евро не отменят
01:28
Холодный душ от Словакии на чемпионате мира по хоккею
19:56
Начался сбор подписей за установку памятника Маршалу Жукову у южного рубежа обороны Ленинграда
19:48
В Петербурге отремонтируют участок набережной у Поцелуева моста
19:44
В Ленобласти пройдут всеармейские соревнования по развертыванию военно-полевых госпиталей
19:38
«Пушкинский вечер» в Историческом парке
19:36
На КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе полностью перекроют движение
12:05
В Ленобласти на пожаре погиб человек
11:52
Команда правительства Ленобласти победила на фестивале «Вперёд к ГТО»
11:49
В Петербурге аферисты выманили у известного филолога более 130 тысяч рублей
11:26
В петербургском метро подросток упал на рельсы
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка современных грузинских художников

Выставка современных грузинских художников

0
18
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Артмуза
В Петербурге пройдет одна из самых больших выставок новой волны современных грузинских художников.

В Петербурге пройдет одна из самых больших выставок новой волны современных грузинских художников. 

Художники впервые выставляются таким составом, а заглавной кураторской задачей стала амбициознейшая попытка представить петербургскому зрителю целый пласт современных грузинских тенденций в изобразительном искусстве, другую сторону аутентичного грузинского контемпорари-арт, с которой здесь еще никогда не имели возможности ознакомиться в такой полноте.

Выставочный проект объединяет работы восьми признанных грузинских живописцев и в этом контексте будет уместна ненавязчивая историческая справка: многие «обрусевшие» художники перебрались из Тбилиси в Петербург с волной иммиграции в 80-90е годы, сформировав внушительную общину и продолжая сохранять традиции классической, в основном фигуративной, живописи, от Нико Пиросмани до европейских старых мастеров. В Тбилиси же всё большие обороты набирает contemporary art, смелый и авангардный, адепты которого известны уже далеко за пределами Грузии своим колоритом, новаторством и поразительными экспериментами. Одни из ключевых представителей второй когорты и будут представлены в Артмузе, являя собой живописный экстракт современного грузинского искусства. 

Несмотря на шутливое название, проект «From Georgia with love» подразумевает глубокую концепцию. Данная выставка — это изобразительная рефлексия на тему глобальных процессов: социальных проблем, вопросов, связанных с окружающей средой, национальной памятью, ролью человека в мировых перипетиях и его личным пространством. Остро, критично и с юмором, присущим грузинскому народу на уровне генома.

Куратор выставки — Марина Гуревич.

Отдельная благодарность — представительнице грузинского арт-сообщества в России Софии Хабулиани.

FROM GEORGIA, WITH LOVE 

Илья Балавадзе, Михаил Балавадзе, Мераб Сурвиладзе, Луиза Лаперадзе, Лана Цагарейшвили, Арчибальд Кардзая, Наталья Лашхи, Тамар Тали Тоидзе

Живопись, Графика

4 июня – 31 августа 2021 г

Вернисаж 11 июня (пт) в 19-00

Галереи «Течение», «Мастерская художника», 3 эт, 0+

Источник: Артмуза
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

31-10-2019, 16:04
Выставка «Искусство крепежа»
8-07-2020, 12:53
Выставка "Реалисты России"
1-03-2017, 20:22
«85 лет Санкт-Петербургскому союзу художников»
15-10-2012, 15:08
Выставка китайской живописи
9-07-2019, 15:53
Выставочный проект «Процессы, понятия, ситуации»
2-04-2015, 08:44
Выставка солнечных картин

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
39
Сегодня, 11:50
В Петербурге мужчина на электросамокате сбил женщину и скрылся
0
302
20-05-2021, 12:21
В Ленобласти мужчина погиб погиб под колесами автобуса
0
297
18-05-2021, 10:39
В Ленобласти произошло смертельное ДТП на трассе Р-23 "Псков"
0
320
17-05-2021, 15:58
В Ленобласти столкнулись три автомобиля
Наверх