Выставка "Реалисты России"

14 июля в 15.00 в Историческом парке состоится открытие Всероссийской передвижной выставки «Реалисты России», которая познакомит посетителей с живописными работами современных художников в рамках межрегиональной выставки, организованной совместно с картинной галереей «Ренуар» г. Череповца и художниками онлайн проекта «Верещагинка».

Уникальная экспозиция представлена лучшими образцами современной русской реалистической школы живописи. Участники выставки представляют разные региональные отделения Союзов Художников, многие являются лауреатами разных Российских и зарубежных живописных конкурсов, выставок и пленэров. Имена некоторых из них внесены в альбом «Лучшие живописцы России».

Выставка объединяет более 20 художников реалистов и знакомит аудиторию с живописными и графическими произведениями в разных жанрах. Большинство работ представлено в жанре пейзажной живописи, демонстрирующей красоту русской природы. Украшением экспозиции являются работы с былинно-сказочными сюжетами, а также деревенские мотивы и бытовые натюрморты.

Современные авторы поддерживают живописные традиции русской классической живописи XIX века. Первая выставка состоялась в 2019 году в г. Череповце на родине великого русского художника В.В. Верещагина и имела большой успех. В дальнейшем в качестве передвижной выставки продолжила свой путь по городам России.

Художники, участники экспозиции, наследуя опыт мастеров передвижников, постоянно пополняют и обновляют академическую живопись, тем самым вносят неоценимый вклад в общую русскую историю и культуру, создавая лучшие художественные образы России и демонстрируя высокий уровень мастерства.

ВХОД НА ВЫСТАВКУ СВОБОДНЫЙ!

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Исторический парк «Россия – моя история» расположен по адресу: ул. Бассейная, д. 32, стр. 1

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