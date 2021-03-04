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Питерец.ру » Культура » Исторический парк приготовил подарки к Международному женскому дню!

Исторический парк приготовил подарки к Международному женскому дню!

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
myhistorypark.ru
8 марта каждая посетительница при покупке билета в одну из экспозиций, получит билет в другую экспозицию по выбору в подарок!

8 марта каждая посетительница при покупке билета в одну из экспозиций, получит билет в другую экспозицию по выбору в подарок!

6, 7 и 8 марта в рамках празднования Международного женского дня состоятся мастер-классы по изготовлению праздничной открытки. Гости Исторического парка смогут не только своими руками создать открытку, но и посетить тематическую выставку «Пришли мне открытку…», подготовленную специалистами музея «Разночинный Петербург».

Выставка рассказывает о феномене открытки, которая изначально была дешевым почтовым отправлением, но стала в итоге неотъемлемой частью праздников, путешествий, особенным и ярким художественным явлением.

Сотрудники мультимедийного парка «Россия – моя история» разработали мастер-класс для детей старше 6 лет и взрослых, во время которого посетители познакомятся с историей появления букета и тайным языком цветов, а также соберут свой букет-аппликацию и изготовят праздничную открытку, которую смогут подарить своим близким.

Начало мастер-классов в 12.00, 15.00 и 17.00

Обязательна предварительная запись по телефону: 617-00-90.

Вход на выставку свободный. Мастер-классы проводятся бесплатно.

Источник: Пресс-служба Исторического парка «Россия – моя история»
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