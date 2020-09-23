Поклонников Сергея Бондарчука приглашают в Исторический парк

25 сентября, в день 100-летия со дня рождения советского и российского актера, кинорежиссера и сценариста, Народного артиста СССР Сергея Федоровича Бондарчука, в Историческом парке «Россия – моя история» вход на выставку «Судьба человека» будет свободным.

Такой подарок Исторический парк преподносит не только поклонникам творчества выдающего мастера отечественного кинематографа, но и всем, кто интересуется историей развития киноискусства в нашей стране.

Мультимедийная выставка открылась 26 августа и уже успела собрать множество теплых отзывов посетителей.

На выставке представлены фото- и видеоматериалы, книги, открытки, афиши. В панорамном круглом кинотеатре гости экспозиции могут посмотреть два байопика. Премьера одного из них «Детство Сереги Бонди» режиссера Натальи Сергеевны Бондарчук состоялась на открытии фестиваля «Планета Бондарчук», частью которого стала вышеупомянутая выставка. Биографический фильм посвящен детским годам ее знаменитого отца.

В день столетнего юбилея Сергея Федоровича в центре «Россия – моя история» все желающие смогут бесплатно посмотреть последний фильм, который вышел на экраны при его жизни - «Борис Годунов» (1986 г.)