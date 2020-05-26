В Петербурге общественники передали семи больницам города питьевую воду

Общероссийский народный фронт в Санкт-Петербурге в рамках акции #МыВместе передал питьевую воду в семь больниц города для врачей и пациентов. В частности, воду получили городская многопрофильная больница № 2, больница Святого Великомученика Георгия, Александровская, Введенская, Покровская больницы, детская больница Святой Ольги и госпиталь для ветеранов войн.

«В этой непростой ситуации нам нужно быть вместе, поддерживать тех, кто столкнулся с COVID-19 вне зависимости от того, кто это – врач или больной. Им всем сейчас нужна наша помощь. Когда мы узнали о том, что медицинские учреждения нуждаются в поставках самой обычной питьевой воды, то, естественно, не могли остаться в стороне. Недостаток воды не должен препятствовать процессу выздоровления или качеству лечения, тем более что мы живем в мегаполисе», - отметил участник акции #МыВместе, член регионального штаба ОНФ в Петербурге Антон Соловьев.

Он также отметил, что поставки воды в учреждения идут поэтапно, по мере возможности. Большую помощь сейчас оказывают как волонтеры, так и крупные компании, готовые помогать на безвозмездной основе. Например, IDS Borjomi Russia.

«Мы стремимся информировать о пользе поддержания водного баланса для здоровья. Всегда готовы помочь тем, кто в этом нуждается сегодня», - сказала директор по маркетингу IDS Borjomi Russia Татьяна Сырцева.