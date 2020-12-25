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Питерец.ру » Культура » В Петербурге открылась военная электронная библиотека

В Петербурге открылась военная электронная библиотека

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗВО
В Санкт-Петербурге открылась военная электронная библиотека, где представлены 300-летние российские и зарубежные издания

В Санкт-Петербурге на базе Военно-исторической библиотеки Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации открылась  военная электронная библиотека, где представлены оцифрованные уникальные российские и зарубежные военные издания, возраст которых превышает 200-300 лет.

Сотрудниками Военно-исторической библиотеки, собирающей военные издания с 1811 года, в настоящее время проведена работа по оцифровке уже 20 процентов из 130 тысяч единиц хранения исторической литературы. В настоящее время в библиотеке представлены книги, сохранившиеся в единственном экземпляре.

Теперь военнослужащие в мультимедийном читальном зале могут познакомиться с переведенными в электронный вид военными изданиями времён Петра Великого, Суворова, Кутузова, Первой Мировой войны, блокадного Ленинграда и т.д.

В открытии военной электронной библиотеки приняли военнослужащие и командование Западного военного округа.

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