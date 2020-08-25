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Питерец.ру » Культура » Удаленный доступ к архивным документам открыт в библиотеках Невского района

Удаленный доступ к архивным документам открыт в библиотеках Невского района

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Опубликовал: Вадик Котов
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Удаленный доступ к архивным документам открыт в библиотеках Невского района

С 24 августа 2020 года в библиотеках Невского района появилась уникальная возможность поработать с документами двух городских архивов:

- Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга,

- Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга.

Пользователям будет доступен большой комплекс документов. Это метрические книги Петербурга и Петербургской губернии, документы киностудии «Ленфильм» (альбомы актерских проб на роли для фильмов, снимавшихся на киностудии «Ленфильм» в 1951 – 1987 годах), документы личного фонда писателя, видного общественного деятеля Д.А.Гранина и многие другие.

В апреле 2020 года открыт доступ к еще одному комплексу архивных документов из фондов исторического архива, который условно называется «Архитектурная графика» (большой массив чертежей, планов и описаний строений нашего города из фонда городской управы).

Необходима предварительная регистрация в читальном зале каждого архива, которая осуществляется только по предварительной записи (контактная информация и режим работы представлены на портале «Архивы Санкт-Петербурга»).

Удаленный доступ предоставлен на площадках библиотек:

- Центральная районная библиотека им. Л.Соболева (ул. Бабушкина, д.64),

- Библиотека №2 им. Ф.Абрамова (Ивановская ул., д.14),

- Библиотека №5 им. Н.Рубцова (ул. Шотмана, д.7, корп.1),

- Рыбацкая библиотека №6 (ул. Дмитрия Устинова, д.3),

- Библиотека №6 им. Даниила Гранина (Дальневосточный пр., д.6, корп.1).

Посещение библиотек также возможно только по предварительной записи.

Справочно:

С 2017 года удаленный доступ к метрическим книгам городского исторического архива открыт на 5 площадках Центральной городской публичной библиотеки им. В.В.Маяковского,
с 2019 г. - еще на 4 площадках Межрайонной централизованной библиотечной системы им. М. Ю. Лермонтова, а также в Санкт-Петербургской государственной театральной библиотеке (в читальном зале библиотеки доступны также ресурсы архива литературы
и искусства).

Источник: Архивный комитет Петербурга
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