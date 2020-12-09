11 декабря в 19.00 молодежном пространстве «ПРОСТО» (https://vk.com/prostospb) состоится Public Talk с художником Александром Тито. Креатор расскажет, как он работает с брендами, как создает инфоповоды, а также поделится историей, которая связана с «синдром самозванца». Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Образование».

Не первой встрече в октябре участники «ПРОСТО» обсуждали креатив в искусстве. А в этот раз художник расскажет про позиционирование, продвижение, УТП и конкурентные преимущества.

Отличительная техника Tito - редкая бумага из комиксов, на которой художник рисует разнообразные сюжеты, экспериментируя с персонажами, цветами и текстами.

Александр Тито является членом профсоюза художников России, выступал на TED, выставлялся в Манеже, Гостином, новой Третьяковке, ЦДХ.

Регистрация обязательна: https://prostospb1.timepad.ru/event/1500368/