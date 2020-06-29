Виртуальная выставка «Промышленность Ленинграда: работа в блокированном городе и эвакуация»

На портале «Архивы Санкт-Петербурга» (https://spbarchives.ru/documents/10157/5843836/Промышленность+Ленинграда.pdf/ ) представлен новый виртуальный выставочный проект, посвященный работе промышленных предприятий Ленинграда в 1941-1945 гг. Выставка приурочена

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Для проекта использовались фабрично-заводские фонды из Центрального государственного архива Санкт-Петербурга (далее – ЦГА СПб), а также материалы из центральных ленинградских органов советского (ЦГА СПб) и партийного (Центральный государственный архив историко-политических документов

Санкт-Петербурга) аппаратов. Для иллюстрации использовался фотоматериал

из Центрального государственного архива кинофотофонодокументов

Санкт-Петербурга, наглядно демонстрирующий вклад ленинградских рабочих

в оборону города на Неве.

Архивисты уделили особое внимание раскрытию роли «обычного человека» в обороне города - простого рабочего и работницы, которые выполняли свою работу, находясь в самых тяжелых и ответственных моментах

на своем посту. Особое значение после мобилизации массы рабочих на фронт

и эвакуации части предприятий приобрел женский труд, которому посвящен отдельный раздел. Выставка будет интересна всем увлекающимся историей Ленинграда и Второй мировой войны.