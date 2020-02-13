ента новостей

22:28
Без уволенного накануне Плазы «Зенит» смог победить в Перми
07:26
Разве это молоко?
06:50
Петербург в романтическом топе
23:04
Концерт в Планетарии «Jazz, Love and Stars»
22:05
Финские легионеры внесли решающий вклад в победу СКА над «Торпедо»
17:45
Исторический парк запускает в социальных сетях акцию, приуроченную к 75-летию Великой Победы
17:41
Михаил Романов заверил: на территории Колпинского района не планируется строительство мусоросжигательного завода
10:04
В Петербург не пустили саженцы пионов из Нидерландов
09:37
В Петербурге прошел семинар для представителей НКО «Грантовая поддержка Федерального агентства по делам молодежи»
08:43
Castren & Snellman уходит из города
08:15
Макаров поддержал Кирилла
00:56
Заседание Заксобрания Санкт-Петербурга состоялось 12 февраля
13:52
Волейболистки «Ленинградки» Гарелик и Кузнецова – среди лучших по итогам 14-го тура
11:53
Элли на маковом поле
11:46
В Колпино выявлен факт незаконной реализации стеклоомывающей жидкости
10:47
В Петербурге похитили фургон на эвакуаторе
10:41
В Петербурге похитили автомобиль судьи Ленинградского областного суда
07:42
Сбежала из бокса по коронавирусу
07:23
Браков с иностранцами стало больше
23:44
СКА победил «Амур», победную шайбу забросил Кетов
13:08
Общественники предлогают разрешить профессиональным охранникам досрочно выходить на пенсию
13:04
В Петербурге прошло ледовое шоу под открытом небом в честь старта нового сезона шоу «Последний герой. Зрители против звёзд»
13:01
Выставка «История архитектуры зданий культа Санкт-Петербурга в XVIII-XX веках: от барокко до модерна»
10:54
В Ленобласти задержали угонщиков трактора
08:57
Спрос на поездки в Финляндию
08:23
ОРВИ в Петербурге
23:02
Баскетбольный «Зенит» не смог остановить разогнавшийся «Локомотив-Кубань»
19:41
У петербуржцев есть шанс войти в кадровый резерв «Резиденты Тавриды»
17:19
Петербуржцам не разрешили выйти на антимусорный митинг
17:17
Реконструкция «Афган. Операция «Магистраль»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » Исторический парк запускает в социальных сетях акцию, приуроченную к 75-летию Великой Победы

Исторический парк запускает в социальных сетях акцию, приуроченную к 75-летию Великой Победы

0
111
Опубликовал: Вадик Котов
+2
Фото:
myhistorypark.ru
Исторический парк запускает в социальных сетях акцию, приуроченную к 75-летию Великой Победы

Санкт-Петербургский музейно-выставочный центр «Россия – моя история» в преддверии празднования 75-й годовщины Победы Красной Армии и советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов запускает патриотическую акцию, целью которой является использование информационных ресурсов социальных сетей для сохранения исторической памяти. Данная акция направлена на привлечение внимания общественности к осознанию масштаба мирового значения Победы.

Пользователям социальных сетей предлагается на своих страницах размещать документальные материалы из личных, семейных архивов в виде фотографий, писем, поздравлений, датированных маем 1945 года.

Участникам акции необходимо дополнить публикацию хештегом #Победа75мояистория. Опубликованные до 15 апреля 2020 года материалы станут частью выставочного проекта, который пройдет в Историческом парке Санкт-Петербурга и будет приурочен ко Дню Победы.

Источник: Исторический парк
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

18-09-2019, 12:18
Выставка «Из архива Маршала Малиновского»
20-06-2019, 14:36
Всероссийская акция «Свеча памяти»
29-04-2019, 15:24
День Победы в Историческом парке
23-04-2019, 15:00
Выставочный проект «Расскажи мне о войне. Битва за Ленинград»
11-05-2018, 16:32
Военно-историческая реконструкция «Последний бой»
21-04-2016, 17:40
Акцию «Георгиевская ленточка» в Санкт-Петербурге откроют флешмобом

Происшествия на дорогах

0
411
10-02-2020, 12:23
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
381
10-02-2020, 12:18
В центре Петербурга иномарка сбила двух пешеходов
0
625
30-01-2020, 10:13
На федеральной трассе Р-23 в Ленинградской области организовано реверсивное движение в связи с ДТП
0
457
27-01-2020, 09:29
В Ленобласти маршрутка улетела в кювет
Наверх