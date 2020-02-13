Исторический парк запускает в социальных сетях акцию, приуроченную к 75-летию Великой Победы

Санкт-Петербургский музейно-выставочный центр «Россия – моя история» в преддверии празднования 75-й годовщины Победы Красной Армии и советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов запускает патриотическую акцию, целью которой является использование информационных ресурсов социальных сетей для сохранения исторической памяти. Данная акция направлена на привлечение внимания общественности к осознанию масштаба мирового значения Победы.

Пользователям социальных сетей предлагается на своих страницах размещать документальные материалы из личных, семейных архивов в виде фотографий, писем, поздравлений, датированных маем 1945 года.

Участникам акции необходимо дополнить публикацию хештегом #Победа75мояистория. Опубликованные до 15 апреля 2020 года материалы станут частью выставочного проекта, который пройдет в Историческом парке Санкт-Петербурга и будет приурочен ко Дню Победы.