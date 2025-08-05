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Питерец.ру » Экономика » Где россияне чаще всего меняют родной город на работу в Петербурге?

Где россияне чаще всего меняют родной город на работу в Петербурге?

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
Pixabay
Исследование выявило регионы, жители которых наиболее склонны к переезду в Санкт-Петербург ради карьерных перспектив

«Питерец.ру» сообщает, что определены территории, из которых петербургские работодатели активнее всего привлекают людей. Согласно анализу рынка труда, проведенному экспертами, наиболее востребованными для релокации в Северную столицу являются специалисты, проживающие в определенных областях России.

В числе лидеров по оттоку рабочей силы в Петербург оказались жители Москвы и Ленобласти. Так, в 1-й половине 2025 года москвичи получили 305 тыс. предложений о работе в Северной столице, ленинградцы – 250 тыс. Доля этих приглашений составляет 3% и 2,4% от общего числа предложений на рынке труда Северной столице.

Опрос также выявил, что лидирующие позиции по привлечению кадров в Санкт-Петербург из других регионов занимают специалисты в области информационных технологий (47% всех приглашений), креативных индустрий, таких как искусство и медиа (42%), и профессионалы в маркетинге и связях с общественностью (39%).

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