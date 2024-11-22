Где проще найти работу?

«Питерец.ру» сообщает, что аналитики рынка труда определили, в каких районах Спб проще найти работу. Для этого было проанализировано количество предложений и подведены итоги.

Оказалось, что больше вакансий приходится на Центральный р-н – здесь насчитывается 12% от общего числа предложений на рынке СПб. Далее идут Московский и Приморские р-ны – их показатели 10,6% и 10%. В остальных районах Северной столицы предложений о трудоустройстве было меньше.

Эти данные показывают ситуацию на рынке труда Петербурга. Исследование проводили специалисты сервисов «Яндекс Недвижимость» и HeadHunter.

Напоминаем, что в СПб имеются некоторые сложности с нехваткой кадров. В городе не хватает ряда специалистов – особенно в сфере ЖКХ.