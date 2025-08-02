Автокредитование в Петербурге: 31 млрд. руб. за полгода – это много или мало?

«Питерец.ру» сообщает, что, согласно последним данным, жители Северной столицы продолжают пользоваться возможностью приобретения автомобилей в кредит. За период с начала года по июнь включительно, финансовые организации, работающие в Санкт-Петербурге, предоставили автокредиты на общую сумму в 31 млрд. руб.

Однако это на 50 меньше, чем за первую половину 2024 года. По мнению экспертов, такая ситуация обусловлена несколькими факторами. Во-первых, изменились условия кредитования, что связано с высокой ставкой. Во-вторых, несмотря на развитие онлайн-сервисов, упрощающих процесс оформления кредита, он не стал более доступным для широкого круга потребителей.

Немаловажную роль по-прежнему играет стремление петербуржцев к улучшению своего уровня комфорта и мобильности. Наличие собственного автомобиля позволяет решать множество повседневных задач и обеспечивает свободу передвижения. Однако многие предпочитают подождать, чтобы потом приобрести авто на более выгодных условиях.